Le géant émirati DP World lance un service maritime entre le Maroc, le Royaume-Uni et l’Europe

Deux navires seront mobilisés pour assurer le nouveau service maritime «Atlas» qui reliera Agadir et Casablanca aux terminaux de DP World à London Gateway et Antwerp Gateway.

Dans un communiqué diffusé ce jeudi 4 septembre, le géant portuaire dubaïote DP World annonce le lancement d’un service maritime reliant le Maroc au Royaume-Uni et à l’Europe du Nord, destiné à réduire les délais d’exportation des fruits et légumes de près de deux jours vers le Royaume-Uni.

Ce service permettra aux distributeurs et aux consommateurs de bénéficier de produits de meilleure qualité, à moindre coût et avec une empreinte carbone nettement réduite, souligne l’entreprise émiratie.

Le nouveau service «Atlas» reliera les principaux hubs d’Agadir et de Casablanca, au Maroc, aux ports et terminaux de DP World, London Gateway et Antwerp Gateway, grâce à deux navires dédiés à partir de novembre 2025. Il permettra également d’acheminer des produits de qualité supérieure vers Anvers pour leur distribution en Europe.

En transférant jusqu’à 150.000 tonnes de produits frais de la route vers la mer chaque année, cette ligne offre une solution logistique durable à grande échelle, réduisant les émissions jusqu’à 250 kg de CO₂/tonne-km, soit une baisse de 70% par rapport au transport routier traditionnel, précise la même source.

Contrairement au transport routier sur un trajet de plus de 3.000 km, ce nouveau service maritime évite les embouteillages, les actes de vandalisme et les retards aux frontières, tout en garantissant un acheminement plus fluide pour les produits délicats tels que les tomates et les myrtilles, particulièrement sensibles aux secousses des routes.

Cette liaison maritime, opérée par les navires et conteneurs réfrigérés (“reefers”) d’Unifeeder, filiale de DP World, constitue également une alternative durable à la congestion constatée sur les traversées maritimes entre Tanger et Algésiras ou entre Calais et Douvres pour le fret à destination du Royaume-Uni.

DP World procédera au lancement officiel de ce nouveau service maritime lors d’un événement à Agadir, le 18 septembre prochain.