Le groupe Optorg, filiale d’Al Mada, lance Tractafric Mobility, une nouvelle entité dédiée aux solutions de mobilité. Cette société propose un modèle de leasing financier opérationnel multimarque, qui réunit dans une même solution le véhicule, son financement et les services nécessaires à son utilisation.

Elle vient s’ajouter à Tractafric Equipment, spécialiste des équipements de chantier et de manutention, et à Tractafric Motors, acteur de référence de la distribution automobile en Afrique.

Tractafric Mobility est une société de financement de droit marocain, agréée par Bank Al-Maghrib. Son directeur général, Younes Senhaji, explique, lors d’une conférence dédiée à ce lancement jeudi 26 novembre à Casablanca, que cet agrément couvre les activités de financement automobile, notamment le crédit-bail et la location avec option d’achat (LOA). Il implique, précise-t-il, des exigences rigoureuses en matière de gouvernance, de maîtrise des risques, de conformité et de transparence, et constitue «un gage de sérieux et de confiance, mais aussi de protection pour le client».

L’offre s’adresse aux entreprises, aux professionnels et aux particuliers. Elle est ouverte aux véhicules de toutes marques, sans se limiter à ceux distribués par Tractafric Motors. Chaque solution est conçue en fonction des besoins du client, de son activité, de son budget, de la durée d’utilisation et du kilométrage prévu.

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Pour Tarafa Marouane, président du groupe Optorg, la demande évolue: les clients recherchent des solutions qui associent le véhicule, son financement, sa maintenance et les services nécessaires à son utilisation. Le coût d’usage, la disponibilité et la flexibilité prennent une place croissante dans leurs décisions.

Ces transformations concernent pleinement le continent africain, où l’urbanisation et le développement des échanges font émerger de nouveaux besoins de transport des personnes et des marchandises. Au Maroc, la modernisation des infrastructures, le dynamisme industriel et touristique et l’évolution des usages créent, selon lui, des perspectives importantes.

«Pour Optorg, la mobilité constitue donc un futur axe majeur de développement. Notre ambition est d’élargir notre métier de distributeur pour devenir un fournisseur de solutions et de services de mobilité, en nous appuyant sur nos marques, nos réseaux et notre expertise. C’est dans cette perspective que nous lançons aujourd’hui Tractafric Mobility», a-t-il déclaré.

Revenant sur la genèse de l’entité, Younes Senhaji a indiqué que sa création s’appuie sur la double expertise du groupe Tractafric, une connaissance approfondie du secteur automobile et une solide expertise financière. L’ambition tient en une phrase: «Rendre la mobilité plus simple, plus accessible, plus flexible et surtout, mieux adaptée aux besoins de nos clients.»

Du crédit classique au «véhicule as a service»

Selon lui, la transformation du secteur automobile ne concerne plus uniquement le véhicule, mais la manière de le choisir, de le financer et de l’utiliser. Il y voit une tendance mondiale, déjà engagée en Europe et aux États-Unis: le client ne recherche plus seulement la propriété d’un véhicule, mais aussi de la simplicité, de la flexibilité, de la visibilité sur son budget et des services intégrés.

Au Maroc, le financement automobile existe depuis plus de 50 ans, a-t-il rappelé. Le crédit classique a été suivi du leasing, puis, depuis près de 25 ans, de la location longue durée (LLD). Chacune de ces solutions a répondu à un besoin précis, mais une nouvelle attente est apparue: réunir le meilleur de ces modèles au sein d’une seule expérience automobile.

Tractafric Mobility veut faire émerger au Maroc un modèle qui existe déjà à l’international, le leasing financier opérationnel. Cette approche s’inscrit dans son positionnement central, le «véhicule as a service»: le véhicule n’est plus considéré uniquement comme un bien à financer, mais comme un service construit autour de son usage. Il s’agit de réunir le conseil, le financement et les services dans une même proposition, pour permettre au client de mieux maîtriser le budget lié à l’usage de son véhicule.

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Younes Senhaji a passé en revue les limites de chaque formule. Avec l’achat sur fonds propres, le client devient propriétaire, mais sa trésorerie est immédiatement mobilisée. Avec le crédit classique, il finance son véhicule et en devient propriétaire, mais la gestion des services et des aléas liés à l’utilisation reste à sa charge.

Le leasing offre un financement assorti d’une possibilité d’accéder à la propriété en fin de contrat, mais les services restent généralement à organiser séparément. La location longue durée apporte une meilleure visibilité budgétaire et des services intégrés, mais sans que le client devienne propriétaire. «Pendant longtemps, il fallait choisir» entre la propriété, le financement et les services, a-t-il résumé.

Le modèle intégré de Tractafric Mobility offre, selon son directeur général, un loyer maîtrisé, un socle de services intégrés et une meilleure visibilité mensuelle. Le client préserve sa trésorerie tout en étant propriétaire de son véhicule, avec une carte grise à son nom. La solution est multimarque et s’adresse aux entreprises, aux particuliers et aux professionnels.

Trois innovations: financière, de services et digitale

Le modèle repose sur trois innovations. La première est financière: la mensualité est construite en fonction du véhicule choisi, de la durée d’utilisation et du kilométrage prévu, et le client peut devenir propriétaire à l’issue du financement en levant l’option d’achat prévue au contrat. Le modèle doit ainsi «réconcilier» la flexibilité de l’usage et la possibilité de devenir propriétaire.

La deuxième est une innovation de services. Le coût réel d’un véhicule ne se résume pas à son prix d’achat ou à sa mensualité: il comprend l’assurance, l’entretien préventif et curatif, les réparations, l’assistance, les pneumatiques, le véhicule de remplacement, le convoyage et, selon les besoins, d’autres services complémentaires. L’ensemble constitue le coût global d’utilisation, ou TCO. Ces expertises existent déjà, a précisé Younes Senhaji, et l’innovation consiste à les réunir autour du véhicule: le client n’a plus à multiplier les interlocuteurs, les contrats et les démarches.

Pour lui, le métier de Tractafric Mobility «ne consiste pas uniquement à financer un véhicule», mais à garantir la continuité de la mobilité. Un véhicule peut être immobilisé, un imprévu survenir ou un besoin évoluer, et dans chacun de ces cas la mobilité du client doit pouvoir se poursuivre.

La troisième innovation est digitale. Le parcours client est entièrement digitalisé, de l’élaboration de l’offre à la signature du contrat: le client transmet ses documents, suit son dossier et sécurise ses engagements grâce à la signature électronique. Le digital doit simplifier les démarches, accélérer les processus et apporter davantage de transparence, mais «la technologie ne doit jamais remplacer la relation. Elle doit la simplifier», est-il souligné.

Un cas pratique pour illustrer le parcours client

Younes Senhaji a résumé ce que recherche le client en quatre points: une optimisation financière, une maîtrise maximale des risques et des contraintes liées à l’exploitation du véhicule, un gain de temps grâce à une prise en charge complète de sa gestion, et une propriété acquise dès la signature du contrat.

De son côté, Hamid Berrada, directeur commercial de Tractafric Mobility, a fait une démonstration à partir d’un cas concret. Il s’agit du suivi du parcours d’une entreprise fictive baptisée Atlas, qui pourrait aussi représenter un particulier ou une profession libérale. Cette entreprise marocaine en croissance doit renouveler 18 véhicules et en intégrer 7 nouveaux, soit 25 au total. Sa direction générale veut accompagner la croissance sans alourdir la structure, sa direction financière souhaite maîtriser les charges, son gestionnaire de flotte veut simplifier le suivi administratif et ses conducteurs ont besoin de véhicules fiables et disponibles. Atlas souhaite aussi faire évoluer sa «car policy» et mieux intégrer ses engagements de responsabilité sociale et environnementale (RSE).

Le parcours commence par une fiche de contact remplie sur le site de Tractafric Mobility ou par un appel téléphonique. La demande est confiée à un account manager dédié, dont la première mission est d’écouter. Il analyse l’activité de l’entreprise, les missions des équipes, les trajets, les kilométrages prévisionnels et les profils des conducteurs, ainsi que le nombre de véhicules, la car policy, les budgets, les objectifs RSE et les services nécessaires.

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La motorisation est examinée au cas par cas. Selon Hamid Berrada, le diesel peut rester pertinent pour certains usages intensifs, l’essence mieux répondre à d’autres profils, et l’électrique être privilégié lorsque les trajets, les possibilités de recharge et les objectifs environnementaux le permettent.

L’account manager construit ensuite une réponse sur mesure: Atlas reçoit au minimum deux propositions, et généralement davantage lorsque plusieurs configurations peuvent répondre à ses besoins. Chaque scénario associe véhicules, motorisations, durées, kilométrages, services et budgets. L’approche est «résolument multimarque» : Tractafric Mobility n’impose ni constructeur, ni modèle, ni motorisation, et part des contraintes du client pour identifier les véhicules qui y répondent le mieux.

Les propositions sont ensuite mises à disposition d’Atlas sur un portail dédié. Le client peut y comparer les marques, les véhicules, les motorisations, les durées, les mensualités et les services associés. Il se trouve face à une sélection cohérente plutôt qu’à une multitude d’offres difficiles à décrypter. «Le portail simplifie la décision; l’account manager lui donne du sens», a résumé Hamid Berrada.

Portail, signature électronique et gestion du parc

Lorsque l’entreprise retient des offres, le portail lui indique les documents nécessaires, transmis numériquement. Dès que le dossier est complet et sous réserve que toutes les conditions soient réunies, elle reçoit ses documents contractuels dans un délai maximal de 48 heures. Elle les signe électroniquement depuis son espace sécurisé, puis convient d’un rendez-vous pour prendre possession de ses véhicules auprès du constructeur ou du distributeur concerné. Les informations du client sont protégées et leur accès est limité aux personnes habilitées à traiter et à valider le dossier.

Pour Hamid Berrada, la livraison n’est que le début de l’accompagnement. Le portail devient un outil de gestion: Atlas peut y suivre son parc, consulter ses contrats, retrouver les informations liées à chaque véhicule, anticiper les échéances et piloter les services associés. Lorsque son activité change, la durée, le kilométrage ou certaines caractéristiques du contrat peuvent être adaptés, selon les modalités convenues.

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Le socle de services est intégré à chaque offre. Il ne s’agit pas d’options: ces services font partie de la solution dès le départ. L’assurance va, selon le directeur commercial, au-delà de ce que le marché appelle communément une assurance tous risques, avec notamment la perte financière, le rachat de franchise et le rachat de vétusté. Les entretiens préventifs et curatifs sont inclus, tout comme la gestion des pneumatiques, dimensionnée selon les besoins et les usages. S’y ajoutent une assistance et un service de conciergerie disponibles 24 heures sur 24.

En cas d’immobilisation, un véhicule de remplacement est mis à disposition sans limitation de durée et convoyé jusqu’au lieu où se trouve le conducteur. «Un véhicule peut s’arrêter. Mais son immobilisation ne doit jamais devenir celle du conducteur ou de son entreprise», a insisté Hamid Berrada.

Quatre issues en fin de contrat

Au-delà de ce socle, le client peut choisir des services complémentaires. Le service jockey prend en charge un véhicule sur le lieu convenu, le conduit à l’atelier, puis le restitue après l’intervention, ce qui évite au collaborateur de réorganiser sa journée pour un entretien ou une réparation.

La télématique permet de suivre les données utiles au pilotage du parc: kilométrages, consommations, usages, localisation lorsqu’elle est autorisée et certaines informations sur le fonctionnement des véhicules.

Pour les véhicules électriques, Tractafric Mobility propose FlexiMobility. Lorsqu’un collaborateur qui utilise un véhicule électrique doit exceptionnellement effectuer un long trajet, il peut disposer d’un véhicule thermique pendant toute la durée de sa mission.

Au terme du contrat, le client dispose de quatre possibilités pour chaque véhicule. Il peut devenir définitivement propriétaire en réglant la valeur de l’option d’achat, connue et fixée dès la signature du contrat, ou étaler le règlement de cette valeur sous forme de mensualités sur une durée définie.

Il peut aussi organiser, par l’intermédiaire de Tractafric Mobility, la reprise du véhicule par un tiers et bénéficier d’une éventuelle différence positive par rapport à la valeur de l’option d’achat. Enfin, il peut restituer le véhicule à Tractafric Mobility selon les conditions établies dès l’origine. Les règles sont connues à l’avance: «il n’y a ni surprise ni décision imposée au dernier moment».