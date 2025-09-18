723 véhicules à la clef: le Maroc mise sur Yutong pour moderniser son parc de bus urbains

Le Royaume accélère la modernisation de son transport urbain en attribuant un marché stratégique à Yutong. Portant sur la fourniture de 723 bus, ce contrat a été confié à Tractafric Motors, représentant exclusif de la marque chinoise au Maroc, dans le cadre du programme national de modernisation de la mobilité, indique le quotidien Les Inspirations Eco.

Citée par le quotidien, une source proche du dossier précise que «ce programme vise en priorité à améliorer les conditions de transport des citoyens et à renforcer la qualité du service public de mobilité». La livraison des véhicules, prévue dans les prochains mois, coïncidera avec la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de décembre 2025 à janvier 2026. L’objectif est d’offrir aux supporters et aux délégations sportives une flotte fiable et moderne. «La livraison contribuera à rehausser cet événement majeur», précise la même source, rappelant que la mobilité est un facteur clé de réussite pour un tournoi de cette ampleur.

Au-delà de la CAN, ce marché traduit une volonté de structurer durablement le secteur. Marrakech, Agadir et Tanger, villes concernées par cette première tranche, bénéficieront d’un renforcement significatif de leur offre de transport collectif, répondant aux besoins croissants des citoyens, souligne Les Inspirations Eco.

Le projet dépasse la simple importation de bus. Tractafric Motors et Yutong prévoient l’installation d’une usine de carrosserie au Maroc, dont l’achèvement est attendu en 2026. Cette infrastructure permettra le montage local des véhicules, réduisant la dépendance aux importations et favorisant la création d’emplois et le développement de savoir-faire industriels. « L’objectif est de faire émerger une filière nationale capable d’assurer la production et l’entretien des bus sur le long terme », explique notre interlocuteur.

En choisissant Yutong, déjà partenaire de grands événements internationaux tels que la Coupe du monde 2022 au Qatar ou les Jeux olympiques de Paris 2024, le Maroc s’assure un acteur expérimenté tout en offrant une vitrine de modernité à l’échelle régionale, lit-on.

L’attribution du marché s’est faite sur des critères combinant compétitivité et qualité. «Au-delà du prix, la capacité du représentant à assurer le suivi, le service après-vente et la gestion durable de la flotte a été déterminante», précise notre source. L’enjeu n’est pas seulement de livrer des véhicules, mais d’assurer leur bon fonctionnement et leur maintenance sur le long terme, au bénéfice des usagers et des autorités locales.

Cette première opération à Marrakech, Agadir et Tanger s’inscrit dans une ambition beaucoup plus vaste. Entre 2025 et 2029, le Maroc prévoit de renouveler près de 7.000 bus dans 84 villes et agglomérations, avec plus de la moitié de la flotte fonctionnant à l’électricité d’ici 2030. Plusieurs appels d’offres sont déjà en cours, à Rabat–Salé–Skhirate–Témara, Agadir ou Marrakech, confirmant que le contrat avec Yutong n’est qu’un jalon dans ce vaste programme de modernisation.

Au-delà de la CAN, le Royaume se prépare déjà à la Coupe du monde 2030, qu’il co-organisera avec l’Espagne et le Portugal, avec l’ambition de devenir un modèle régional en matière de mobilité urbaine durable.