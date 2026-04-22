Economie

GWM présente le Poer au SIAM: un pick-up robuste pensé pour les professionnels

Au stand de GWM au SIAM 2026 à Meknès. (Y.Jaoual/Le360)

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Le 22/04/2026 à 18h13

VidéoÀ l’occasion du SIAM 2026, GWM met en avant son pick-up Poer, un véhicule pensé pour répondre aux exigences des professionnels, notamment dans les secteurs agricole et utilitaire. Robuste, polyvalent et adapté aux conditions de terrain les plus contraignantes, ce modèle illustre l’ambition du constructeur d’offrir des solutions fiables et performantes au marché marocain.

À l’occasion de la 18ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), qui se tient du 20 au 28 avril 2026 à Meknès, GWM met à l’honneur son pick-up Poer.

Conçu pour répondre aux besoins des professionnels, notamment dans les secteurs agricole et utilitaire, ce véhicule se décline en versions simple et double cabine, s’adaptant aussi bien à un usage purement utilitaire qu’à des besoins plus polyvalents.

Le GWM Poer se distingue par sa robustesse, sa capacité à évoluer sur des terrains exigeants et sa fiabilité au quotidien.

Côté technique, le pick-up est animé par un moteur Diesel 2.0L disponible en versions 4x2 et 4x4, avec le choix entre une transmission manuelle ou automatique. Le véhicule bénéficie par ailleurs d’une garantie de 5 ans ou 150.000 km.

«Le SIAM est une occasion importante pour aller à la rencontre des professionnels et leur présenter une gamme de véhicules parfaitement adaptée à leurs besoins sur le terrain», souligne Mohamed Salama, animateur réseau VP chez Tractafric Motors Maroc.

Avec le Poer, GWM confirme sa volonté d’accompagner les professionnels marocains avec des véhicules fiables, pratiques et adaptés aux réalités du terrain.

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Le 22/04/2026 à 18h13
#Automobile#Voiture#GWM#pick-up#SIAM

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