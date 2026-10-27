Ryanair renforce son programme hivernal au Maroc avec 17 nouvelles lignes

Le CEO de la compagnie irlandaise, Eddie Wilson (3e depuis la droite) accompagné de responsables marocains, à l’aéroport international de Rabat-Salé, le 27 octobre 2026. (Y.Mannan/Le360)

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair vient de dévoiler un programme hivernal renforcé de ses dessertes avec le Royaume, confirmant la place croissante occupée par le Maroc dans sa stratégie de développement.

Ce mardi 27 octobre, le CEO de la compagnie, Eddie Wilson, accompagné de responsables marocains, a levé le voile sur une partie de cette programmation hivernale à l’aéroport international de Rabat-Salé. Il a également inspecté les nouveaux équipements mis à la disposition des passagers, notamment pour l’enregistrement et le dépôt des bagages avant l’embarquement.

Ryanair est particulièrement active au Maroc, où elle dispose notamment d’une base à l’aéroport de Rabat-Salé proposant de nombreuses liaisons directes vers l’Europe. La compagnie low-cost transporte chaque année plus de 200 millions de passagers sur son réseau international.

Selon un communiqué, Ryanair déploie pour l’hiver 2026 sa plus importante programmation jamais réalisée au Maroc, avec une capacité de 5,3 millions de sièges sur 156 lignes, dont 17 nouvelles dessertes.

La présence à Rabat d’Eddie Wilson vient conforter cette montée en puissance, portée notamment par le partenariat stratégique liant la compagnie à l’Office national marocain du tourisme (ONMT).

Avec cette programmation hivernale d’une ampleur inédite, Ryanair affirme franchir «une nouvelle étape dans son développement au Royaume», soutenue par «la politique volontariste» de l’ONMT en faveur du renforcement de la connectivité aérienne et de l’élargissement des bassins émetteurs de touristes.

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La visite à Rabat d’Eddie Wilson vient, selon le communiqué, donner «une nouvelle dimension à cette nouvelle étape». Ce déplacement «témoigne de la place» désormais occupée par le Maroc dans la stratégie de croissance de la compagnie et de «la solidité d’un partenariat qui contribue, année après année, à transformer la carte des liaisons aériennes du Royaume».

Les chiffres traduisent l’ampleur de cette accélération. Pour l’hiver 2026, Ryanair met sur le marché 5,3 millions de sièges, soit 580.000 sièges supplémentaires et une progression de 12% par rapport à l’hiver précédent.

Le réseau reliera le Maroc à 14 pays et desservira 13 aéroports marocains. La programmation totalise ainsi 156 lignes, dont 17 nouvelles.

Cette expansion s’accompagne également d’un renforcement des investissements de la compagnie. Avec sa base de Rabat, cinquième implantation de Ryanair au Maroc, et l’affectation de deux appareils supplémentaires dans la capitale, le nombre d’avions basés dans le Royaume atteint désormais 16.

Ces appareils représentent, selon la compagnie, un investissement cumulé de 1,6 milliard de dollars et contribuent au maintien de plus de 8.500 emplois locaux.

Ryanair estime que sa montée en puissance participe à «une transformation structurelle de la desserte aérienne nationale».

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Au-delà des grands pôles touristiques, «le développement du réseau contribue à la dynamique de destinations telles que Fès, Tétouan, Essaouira, Ouarzazate, Dakhla ou Nador», affirme également le communiqué.

De nouvelles liaisons sont notamment proposées entre Rabat et Stockholm ou Cracovie, Marrakech et Wrocław, ainsi qu’entre Agadir et plusieurs villes européennes, dont Milan, Nuremberg, Bratislava et Gdańsk.

Pour l’ONMT, cette nouvelle étape «illustre la portée d’une stratégie fondée sur le développement des capacités aériennes, la conquête de nouveaux bassins de clientèle et la consolidation des marchés européens».

Elle traduit également «la confiance des grandes compagnies internationales dans le potentiel touristique du Maroc et dans les perspectives de croissance du secteur».

Avec 5,3 millions de sièges programmés cet hiver et 17 nouvelles lignes, Ryanair renforce encore son ancrage au Maroc. L’ouverture de nouvelles dessertes depuis plusieurs villes du Royaume doit permettre de soutenir non seulement les grandes destinations touristiques, mais aussi des territoires jusque-là moins présents sur la carte européenne des liaisons aériennes directes.