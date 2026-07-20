Société

Ryanair va-t-elle retirer ses vols de Tétouan? La compagnie s’explique

طائرة تابعة لشركة "رايان إير"

Un avion de la compagnie low cost Ryanair.

Contactée par Le360, Ryanair temporise face aux spéculations sur un éventuel retrait de Tétouan.

Par Wadie El Mouden
Le 20/07/2026 à 16h25

Ryanair va-t-elle suspendre ses vols au départ et à destination de Tétouan pour l’hiver 2026-2027? L’hypothèse a été avancée ces derniers jours par plusieurs médias, s’appuyant notamment sur les données de réservation et la plateforme spécialisée FlightsFrom.

En cause, l’absence de billets disponibles pour la saison hivernale sur plusieurs liaisons reliant Tétouan à Madrid, Malaga, Alicante, Bruxelles-Charleroi, Marseille et Marrakech. Sur FlightsFrom, les derniers vols actuellement programmés vers Charleroi, Marseille et Marrakech sont annoncés pour le 23 octobre. Madrid s’arrêterait le 24 octobre, Alicante le 28 octobre et Malaga le 30 octobre. Au-delà de ces dates, aucune programmation n’apparaît à ce stade.

Lire aussi : Transport aérien: Ryanair renforce son ancrage stratégique au Maroc

Ces éléments ont alimenté les spéculations autour d’un possible retrait de la compagnie low cost de la ville du Nord pour la prochaine saison hivernale.

Contactée par Le360, Ryanair temporise toutefois ces interprétations. La compagnie n’a ni confirmé ni démenti un éventuel arrêt de ses liaisons. «Alors que nous avons finalisé la majeure partie de notre programme hiver 2026, le reste sera arrêté au cours des prochains mois», indique-t-on auprès du transporteur.

Une réponse qui laisse la porte ouverte à des ajustements à venir et suggère que l’absence actuelle de vols dans les systèmes de réservation ne constitue pas, en l’état, une décision définitive.

Par Wadie El Mouden
Le 20/07/2026 à 16h25
#Tétouan#Ryanair#Maroc

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