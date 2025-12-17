Transport aérien: Ryanair annonce l’ouverture prochaine de sa 5ème base marocaine à Rabat

Ryanair poursuit son expansion au Maroc avec l’ouverture de sa cinquième base nationale, cette fois à Rabat. À compter de l’été 2026, la capitale accueillera deux avions basés et un total de 20 lignes régulières, confirmant la volonté de la compagnie d’ancrer durablement son réseau dans le Royaume. Parmi les 20 lignes programmées au départ de Rabat, sept seront inédites. Elles relieront la capitale marocaine à plusieurs grandes villes européennes, notamment Milan-Bergame, Baden-Baden, Francfort-Hahn, Nuremberg, Porto, Pise et Valence. Cette nouvelle offre vise à renforcer l’attractivité touristique de Rabat et à faciliter les échanges avec les principaux marchés européens.

L’ouverture de cette base représente un investissement de 200 millions de dollars et devrait générer plus de 800 emplois locaux, dont 60 postes hautement qualifiés pour les pilotes et le personnel navigant. Elle permettra également d’augmenter de 45% la capacité aérienne de Rabat à l’été 2026, un levier important pour le développement économique et touristique de la région.

Lire aussi : Ryanair réduit ses vols en Espagne et redéploie sa flotte: le Royaume parmi les grands gagnants

Cette nouvelle base s’inscrit dans le programme record de Ryanair pour l’été 2026, qui couvrira 13 aéroports à travers le Royaume. La compagnie prévoit de transporter plus de 10,7 millions de passagers vers, depuis et au sein du Maroc, consolidant ainsi sa position de première compagnie aérienne opérant dans le pays. Avec cette nouvelle implantation, l’investissement total de Ryanair au Maroc dépasse désormais 1,6 milliard de dollars en avions. Cette dynamique soutient plus de 8.500 emplois directs et indirects et bénéficie à plusieurs villes marocaines, dont Rabat, Marrakech, Fès, Agadir, Tétouan, Essaouira, Dakhla et Nador.

«Nous sommes ravis d’annoncer officiellement l’ouverture de notre nouvelle base à Rabat, qui représente un investissement de 200 millions de dollars et notre cinquième base au Maroc», déclare Eddie Wilson, CEO de Ryanair. «Cette ouverture s’inscrit dans le cadre de notre programme record pour l’été 2026, avec plus de 20 lignes, dont sept nouvelles liaisons internationales, renforçant le tourisme et la connectivité», ajoute-t-il.

Lire aussi : Transport aérien: Ryanair inaugure avec l’ONMT sa 4ème base marocaine à Tanger

«Nous sommes convaincus que Rabat a tous les atouts pour devenir une destination estivale de premier plan grâce à son riche patrimoine, sa culture dynamique, son littoral et son atmosphère accueillante», confirme-t-il.

«Nous adressons nos sincères remerciements à Aziz Akhannouch, Chef du gouvernement, ainsi qu’aux ministres du Transport et du Tourisme, Abdessamad Kayouh et Fatim-Zahra Ammor, et au directeur général de l’ONMT, Achraf Fayda, pour leur vision et leur confiance», conclut Eddie Wilson. Et pour célébrer l’ouverture de cette nouvelle base, Ryanair lance une offre promotionnelle avec des billets à partir de 319 dirhams pour des voyages jusqu’au 31 mai, disponibles dès à présent via l’application de la compagnie.