Sahara marocain: Ryanair lance deux nouvelles liaisons reliant Dakhla à Madrid et Lanzarote

Un mémorandum d’entente a été signé ce mercredi 13 novembre à Dakhla entre l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et Ryanair en présence de Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire et Eddie Wilson, PDG de Ryanair. Il couvre les quatre prochaines saisons touristiques et prévoit la programmation à terme de quatre nouvelles routes internationales vers Dakhla.

Première étape de cet accord, le lancement, à partir de janvier 2025, de deux nouvelles routes reliant l’aéroport de Dakhla à Madrid en Espagne et à Lanzarote aux îles Canaries, à raison de deux fréquences par semaine. À travers ce lancement, Ryanair deviendra le quatrième partenaire de l’ONMT à ouvrir une route internationale directe vers Dakhla, après Royal Air Maroc, Binter Canarias et Transavia.

Doublement de la capacité de l’aéroport de Dakhla

Dans le détail, la nouvelle liaison Dakhla-Madrid offrira une première connexion directe avec la péninsule ibérique, en desservant l’aéroport de Barajas, l’un des plus grands hubs aériens européens. La route Lanzarote-Dakhla viendra compléter l’offre depuis les îles Canaries, un marché clé pour Ryanair, largement connecté aux destinations européennes. Ces nouvelles routes permettront de doubler la capacité internationale actuelle de l’aéroport, portant ainsi l’offre à près de 47.000 sièges. Elles feront également de l’Espagne le premier marché émetteur vers Dakhla, devant la France.

L’accord entre l’ONMT et Ryanair prévoit, par ailleurs, le lancement de nouvelles routes aériennes reliant les principales villes européennes à l’aéroport de Dakhla, facilitant ainsi l’accès des touristes européens à cette destination en plein essor et contribuant à son développement.

Des campagnes de promotion conjointes entre l’ONMT et Ryanair seront menées pour mettre en avant les potentialités touristiques de la destination Maroc et promouvoir les nouvelles routes aériennes créées.

En ligne avec l’accord historique signé entre l’ONMT et Ryanair en décembre 2023, ce nouveau mémorandum d’entente confirme le fort potentiel de la destination Maroc et l’intérêt porté par Ryanair pour cette destination. L’aérien, pilier de la feuille de route du tourisme 2023-2026 et du plan d’action de l’ONMT qui en découle «Light in Action», se renforce en faveur d’un meilleur rayonnement des destinations touristiques marocaines.

Dakhla deviendra ainsi le treizième aéroport du réseau marocain de Ryanair, renforçant l’investissement de la compagnie au sein du Royaume. «Cette expansion s’inscrit dans le plus grand programme hivernal jamais lancé par Ryanair au Maroc, avec plus de 1.000 vols hebdomadaires (+30 % par rapport à l’hiver 2023) répartis sur 157 lignes, incluant 36 nouvelles liaisons vers/depuis 13 aéroports marocains (dont 11 lignes domestiques) et une augmentation des fréquences sur plus de 40 autres liaisons», souligne la compagnie low cost dans un communiqué.

Une flotte de 14 avions basés au Maroc

Et d’ajouter: «Ce programme repose sur la présence de 14 avions basés au Maroc (investissement de 1,4 milliard de dollars), soutenant plus de 7.000 emplois directs et indirects et stimulant la croissance économique dans 13 villes, notamment Rabat, Marrakech, Fès, Agadir, Tétouan, Essaouira et Nador».

Une forte délégation de Ryanair, menée par son PDG Eddie Wilson, a fait le déplacement à Dakhla pour célébrer cet accord avec l’ONMT. Étaient présents, aux côtés de la ministre Fatim-Zahra Ammor, le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, le président du Conseil régional du Tourisme, les directeurs de l’ONMT, ainsi que les représentants de la Confédération nationale du tourisme (CNT).