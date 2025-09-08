Ryanair réduit ses vols en Espagne et redéploie sa flotte: le Royaume parmi les grands gagnants

Le bras de fer entre Ryanair et le gouvernement espagnol prend une nouvelle tournure.

Depuis novembre 2024, la compagnie low cost irlandaise multiplie les attaques contre Madrid, après avoir écopé d’une lourde amende pour pratiques jugées frauduleuses, notamment la facturation des bagages à main.

En représailles, écrit Challenge, Ryanair a décidé de réduire de 16% sa capacité en Espagne, supprimant 36 liaisons et fermant plusieurs dessertes comme celles de Saint-Jacques-de-Compostelle, Vigo et Tenerife Nord.

Ce retrait, qui représente plus d’un million de sièges supprimés rien que pour la saison hivernale, affectera particulièrement les aéroports régionaux espagnols.

Mais, il ouvre de nouvelles perspectives pour d’autres pays méditerranéens et africains, en premier lieu le Royaume, indique le magazine.

Selon le PDG Eddie Wilson, près de deux millions de sièges seront redirigés en 2025 vers des marchés plus compétitifs tels que l’Italie, la Croatie, la Hongrie, l’Albanie, la Suède… et surtout le Royaume, qui bénéficie déjà d’un maillage aérien en forte croissance grâce aux compagnies low cost, devrait être l’un des principaux bénéficiaires de ce repositionnement, a-t-on lu.

Ces derniers mois, Ryanair a multiplié les annonces concernant le Royaume: ouverture de nouvelles liaisons entre Madrid et Dakhla, renforcement des dessertes vers Marrakech, Fès, Tanger et Agadir, ainsi que l’étude de connexions directes vers de nouvelles villes moyennes.

Une stratégie qui s’inscrit dans la volonté de la compagnie d’accompagner la montée en puissance du tourisme marocain.

Le Royaume mise sur une attractivité accrue de ses destinations régionales à l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et de la Coupe du Monde 2030.

Dans ce contexte, l’augmentation des vols Ryanair pourrait constituer un atout majeur pour atteindre les objectifs fixés par la Vision 2030 du tourisme, qui vise à doubler le nombre d’arrivées internationales.

La réallocation des capacités de Ryanair représente également une opportunité pour les aéroports marocains, notamment ceux de régions moins desservies, de capter de nouveaux flux de voyageurs européens.

En ciblant un public à la recherche de destinations abordables et accessibles en low cost, le Royaume consoliderait sa position de hub touristique régional, écrit le magazine.

Si l’Espagne risque de perdre en connectivité et en flux touristiques, le Royaume se trouve dans une dynamique inverse.

L’arrivée de sièges supplémentaires de Ryanair pourrait contribuer à diversifier les marchés émetteurs, au-delà de la France et de l’Espagne, en attirant davantage de visiteurs en provenance d’Europe centrale et du Nord.

Reste à savoir si les infrastructures aéroportuaires marocaines sauront absorber cette croissance rapide et si le secteur touristique national réussira à transformer cette manne en retombées économiques durables, en matière d’emplois et d’investissements.