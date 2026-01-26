Transport aérien: Ryanair renforce son ancrage stratégique au Maroc

Dans le cadre de son redéploiement de capacités, Ryanair a clairement identifié le Maroc comme un marché prioritaire, bénéficiant d’un environnement favorable à l’expansion du trafic aérien. Le Royaume figure désormais aux côtés de pays comme l’Italie, l’Albanie, la Slovaquie ou encore la Suède parmi les destinations privilégiées du groupe.

Cette orientation stratégique se traduit par une augmentation progressive des capacités et des liaisons vers le Maroc, mais surtout par une décision structurante: l’ouverture d’une nouvelle base opérationnelle à Rabat à partir de l’été 2026. Une première pour Ryanair dans la capitale marocaine, qui illustre la confiance du transporteur dans le potentiel de la destination, aussi bien sur le segment touristique que pour les flux de la diaspora marocaine établie en Europe.

Selon Ryanair, le Maroc fait partie des pays ayant mis en place des politiques incitatives et une fiscalité aérienne compétitive, favorisant l’ouverture de nouvelles lignes et le transfert de capacités depuis des marchés européens jugés plus coûteux et moins attractifs. Dans cette logique, Ryanair n’hésite pas à réduire ses opérations dans certains pays d’Europe occidentale, notamment en Allemagne, en Belgique, en Autriche ou dans certaines régions d’Espagne.

L’intégration du Maroc dans la stratégie de croissance à moyen terme de la compagnie s’inscrit également dans un contexte plus large de tensions sur la capacité aérienne en Europe, liées aux retards de livraison d’avions et à la consolidation du secteur. Dans cet environnement contraint, Ryanair privilégie les marchés capables d’accompagner son expansion, positionnant le Royaume comme un partenaire clé de son ambition de croissance durable.

Avec l’ouverture de la base de Rabat à compter de l’été 2026, la cinquième à l’échelle nationale, la capitale accueillera deux avions basés et un total de 20 lignes régulières. Parmi les liaisons programmées au départ de Rabat, sept relieront directement la capitale marocaine à de grandes villes européennes, notamment Milan-Bergame, Baden-Baden, Francfort-Hahn, Nuremberg, Porto, Pise et Valence.

Cette nouvelle implantation représente un investissement estimé à 200 millions de dollars et devrait générer plus de 800 emplois locaux, dont 60 postes hautement qualifiés pour les pilotes et le personnel navigant. Elle permettra par ailleurs d’augmenter de 45 % la capacité aérienne de Rabat à l’été 2026, constituant un levier important pour le développement économique et touristique de la région.

La base de Rabat s’inscrit dans le programme record de Ryanair pour l’été 2026, qui couvrira 13 aéroports à travers le Royaume. La compagnie prévoit de transporter plus de 10,7 millions de passagers vers, depuis et à l’intérieur du Maroc, consolidant ainsi sa position de première compagnie aérienne opérant dans le pays.

Avec cette nouvelle base, l’investissement total de Ryanair au Maroc dépasse désormais 1,6 milliard de dollars en avions. Une dynamique qui soutient plus de 8.500 emplois directs et indirects et bénéficie à plusieurs villes marocaines, dont Rabat, Marrakech, Fès, Agadir, Tétouan, Essaouira, Dakhla et Nador.