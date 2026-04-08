Economie

Transport aérien: Ryanair inaugure une nouvelle liaison Rabat–Porto

طائرة تابعة لشركة "رايان إير"

Un appareil de la compagnie Ryanair.

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a inauguré une nouvelle liaison directe entre Rabat et Porto, renforçant ainsi la connectivité internationale de la capitale marocaine.

Par La Rédaction
Le 08/04/2026 à 10h55

Cette nouvelle desserte s’inscrit dans le cadre du lancement de la base de Ryanair à l’aéroport de Aéroport de Rabat-Salé, opérationnelle depuis avril 2026. Elle fait partie d’un programme plus large comprenant 20 lignes, dont plusieurs nouvelles routes européennes.

La liaison Rabat–Porto est opérée à raison de deux vols par semaine, programmés les lundi et jeudi. Cette fréquence vise à répondre à la fois à la demande touristique et aux besoins de mobilité des Marocains résidant au Portugal.

Avec des temps de vol relativement courts en version directe, cette nouvelle ligne devrait faciliter les déplacements entre les deux villes tout en offrant des tarifs compétitifs, caractéristiques du modèle low-cost de Ryanair.

Avec cette nouvelle route, Rabat se rapproche davantage des grandes métropoles européennes, confirmant la stratégie d’expansion de Ryanair au Maroc. La compagnie prévoit d’opérer plus de 20 lignes au départ de la capitale, contribuant à une hausse significative de la capacité aérienne pour la saison estivale 2026.

L’ouverture de cette ligne s’inscrit dans un plan d’investissement global visant à renforcer la présence de Ryanair au Maroc, avec notamment le positionnement d’avions basés à Rabat et la création de centaines d’emplois directs et indirects.

Par La Rédaction
Le 08/04/2026 à 10h55
#Maroc#Transport aérien#Porto#Rabat

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