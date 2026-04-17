Transport aérien: le Maroc renforce ses connexions stratégiques avec la Turquie et l’Union européenne

Le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, s’est entretenu le mercredi 15 avril 2026 à Marrakech avec Eddy Liégeois, chef de la politique aéronautique à la Commission européenne, pour renforcer la coopération bilatérale dans le secteur de l’aviation. DR

Le Symposium mondial de soutien à la mise en œuvre (GISS 2026), tenu à Marrakech du 14 au 16 avril 2026, a offert au ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, une plateforme stratégique pour intensifier son action diplomatique.

Après avoir consolidé ses liens logistiques avec ses partenaires africains , le ministre a étendu cette dynamique de coopération à l’échelle internationale, engageant des discussions avec des représentants de l’Europe, de l’Asie, de la Turquie, du Yémen et du Costa Rica...

Renforcement des axes Maroc-Turquie

Lors de son entretien avec le vice-ministre turc des Transports et des Infrastructures, Enver İskurt, M. Kayouh a mis l’accent sur le renforcement de la connectivité aérienne. Capitalisant sur la position géographique stratégique des deux nations, cet objectif vise à soutenir la croissance soutenue des échanges commerciaux et touristiques.

Les discussions ont également permis de valider des avancées concrètes, notamment l’application de l’accord sur le déploiement et le contrôle du chronotachygraphe dans le transport routier.

Enfin, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de partager leurs expertises en aviation civile, une collaboration essentielle pour harmoniser leurs pratiques administratives et renforcer la sécurité routière.

Vers un partenariat aéronautique durable avec l’Union européenne

La rencontre avec Eddy Liégeois, chef de la politique aéronautique à la Commission européenne, a marqué une nouvelle étape dans la coopération avec l’UE. Le ministre a exposé les ambitieux projets aéroportuaires et les programmes de modernisation de la flotte nationale, conçus pour répondre aux standards des grands événements internationaux à venir, dont la Coupe du monde.

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Au-delà des infrastructures, le cœur des échanges a porté sur la décarbonation du transport aérien, explorant notamment le potentiel de production locale de carburants durables. Ce cap vers une aviation plus verte constitue un levier majeur pour respecter les objectifs environnementaux mondiaux.

Ces échanges avec divers partenaires internationaux s’inscrivent dans une démarche concrète: la modernisation des aéroports, l’alignement de la flotte nationale sur les standards mondiaux et l’adoption de solutions durables. En multipliant ces coopérations techniques, le ministère structure ses relations à l’international et renforce le rôle du Maroc dans la logistique mondiale.