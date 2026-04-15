Transport aérien: l’ONMT mise sur la base easyJet de Marrakech pour porter la capacité à 4 millions de sièges

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) franchit un nouveau cap dans sa stratégie aérienne avec la mise en service d’une base d’easyJet à Marrakech. Première implantation de la compagnie en Afrique, ce dispositif opérationnel repose sur le déploiement de trois avions et vise une capacité pouvant atteindre 4 millions de sièges dès la première année.

Inaugurée le mercredi 15 avril à l’aéroport Marrakech-Ménara par le directeur général de l’ONMT, Achraf Fayda et celui d’easyJet, Kenton Jarvis, cette base s’inscrit dans une logique d’augmentation ciblée des flux en provenance des marchés européens prioritaires.

L'ONMT et easyJet inaugurent la première base africaine d'easyJet à l'aéroport Marrakech-Ménara

L’expansion de l’offre se traduit par l’ouverture de six nouvelles lignes, portant à 58 le nombre total de routes reliant le Maroc à ses principaux bassins émetteurs. Dès l’hiver 2026, des liaisons directes relieront Marrakech à Prague, Newcastle et Zurich. Trois autres dessertes suivront au printemps 2026: Nantes-Essaouira, Bordeaux-Agadir et Birmingham-Agadir.

En parallèle, certaines lignes déjà opérées depuis Marrakech, notamment vers Lille, Strasbourg et Hambourg, seront désormais assurées toute l’année, renforçant la stabilité de la connectivité aérienne.

Avec ce développement, easyJet étend son réseau à cinq aéroports marocains (Marrakech, Agadir, Rabat, Essaouira et Tanger), consolidant sa position de premier transporteur vers le Maroc depuis le Royaume-Uni et la Suisse, et de troisième compagnie aérienne opérant dans le Royaume.

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Au-delà du trafic, l’impact territorial est immédiat. L’installation de la base devrait générer environ 100 emplois directs, auxquels s’ajoutent des retombées indirectes pour l’écosystème touristique local.

Cette initiative prolonge le partenariat stratégique conclu à l’automne 2025 entre l’ONMT et easyJet. Celui-ci vise à renforcer durablement la connectivité du Maroc, à diversifier les marchés émetteurs et à accompagner une croissance touristique plus équilibrée. Il inclut également le développement de l’offre easyJet holidays, qui référence déjà plus de 70 établissements à Marrakech.