«La Secret Destination» ou quand le grand sud marocain dévoile son potentiel MICE à une centaine de décideurs français

Le Maroc a accueilli avec succès la 6ème édition de «La Secret Destination», un concept original imaginé par The MICE Expert, organisé par KTI Voyages en collaboration avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT). L’événement a rassemblé une centaine de décideurs des plus grandes agences MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) françaises, venus vivre une expérience immersive unique.

Après Abu Dhabi et la Cappadoce (Turquie), c’est le grand sud marocain qui a été mis à l’honneur, autour du thème: «L’aventure et le MICE autrement». Ce positionnement a permis de mettre en lumière des territoires encore méconnus du secteur événementiel professionnel, tout en jouant la carte de la surprise et de l’évasion.

Une expérience immersive

Le séjour a débuté par une soirée conviviale à Erfoud, marquée par un Comedy Show réunissant des talents du stand-up marocain établis en France, donnant le ton d’un voyage placé sous le signe du partage et de l’émotion. Après un passage par le désert de Merzouga, où un workshop a été organisé avec concert en plein air dans les dunes, la délégation a pris la direction de la perle du sud: Ouarzazate.

Cette traversée du grand sud a permis aux participants de découvrir des paysages contrastés, tout en vivant des séquences de travail et de réflexion collective dans des cadres exceptionnels. Le workshop en plein air, au cœur des dunes, a incarné la promesse de «faire du MICE autrement», loin des traditionnelles salles de réunion.

Moment fort du programme: une étape dans une école de la région de Ouarzazate, où une action solidaire collective a été menée. Grâce à la mobilisation des agences participantes et des partenaires, un montant a été remis pour financer des travaux de réaménagement ainsi que la construction d’un terrain de sport.

Ce moment de partage, ponctué par un couscous traditionnel préparé par les familles locales, a profondément marqué les participants, illustrant les valeurs d’authenticité et de générosité du Maroc. Au-delà du simple cadre professionnel, cette initiative a renforcé le lien entre les décideurs français et le territoire, autour d’un engagement concret et immédiatement visible.

Ouarzazate, une destination MICE révélée

La découverte de Ouarzazate, la région des mille kasbahs, a constitué le point d’orgue de cette expérience. Les participants ont pu explorer la richesse des infrastructures, la diversité des expériences et le potentiel événementiel exceptionnel de la destination. Le séjour a également été marqué par une immersion au sein du mythique Berbère Palace, véritable icône hôtelière ayant accueilli les plus grandes productions cinématographiques internationales.

Cette étape a permis aux agences françaises de mesurer concrètement la capacité d’accueil et la polyvalence de Ouarzazate pour des projets MICE d’envergure. Entre hébergements de standing, décors naturels et savoir-faire logistique local, la ville a confirmé son rang de destination émergente sur ce segment.

Une soirée de gala au cœur des studios de cinéma

Clôturant ce voyage, la soirée de gala organisée dans les studios Atlas & CLA, les mythiques studios de cinéma de Ouarzazate -les plus grands d’Afrique- restera comme l’un des moments les plus marquants de cette édition. Les invités ont vécu une expérience immersive spectaculaire, entre visites des plateaux, démonstrations de cascades et reconstitutions de scènes cultes inspirées de grandes productions telles que Gladiator, Kingdom of Heaven, Cleopatra ou encore Game of Thrones.

La transformation de la Market Place des studios en un espace de réception unique a offert un final exceptionnel, mêlant émotion, spectacle et convivialité. Cette soirée a démontré la capacité du Maroc à proposer des événements à forte valeur scénographique ajoutée, capables de rivaliser avec les destinations MICE les plus établies.

Une édition unanimement saluée

Cette 6ème édition s’est achevée sur un constat unanime: les participants sont repartis ravis, inspirés et profondément marqués, avec des idées concrètes et une vision claire du potentiel du grand sud marocain pour le MICE. Beaucoup d’entre eux ont souligné la qualité des expériences proposées, l’authenticité des rencontres et le caractère différenciant de la destination.

L’ensemble du programme a été conçu et orchestré par KTI Voyages, qui en a assuré la direction opérationnelle avec un fort niveau d’engagement. Cette maîtrise d’œuvre locale a constitué un facteur déterminant, garantissant à la fois la fluidité de l’organisation et l’intensité de l’expérience proposée.

Ce succès repose sur une collaboration étroite entre The MICE Expert (France), KTI Voyages (Maroc), l’Office national marocain du tourisme (bureau de Paris) et Atlas & CLA Studios à Ouarzazate. Une synergie qui confirme le positionnement stratégique du Maroc, et de Ouarzazate en particulier, en tant que destination MICE de référence, capable de proposer des expériences immersives à forte valeur ajoutée.