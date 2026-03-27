Tourisme: l’ONMT muscle son offensive sur le marché français

Achraf Fayda, directeur général de l'Office national marocain du tourisme (ONMT), lors du Forum annuel du SETO à Tamuda Bay.

Le Maroc confirme son statut de destination prioritaire en accueillant le forum annuel du SETO à Tamuda Bay du 25 au 27 mars 2026. Ce rendez-vous majeur rassemble les principaux décideurs du tour-operating français dans un moment charnière pour le tourisme mondial.

Après une offensive stratégique réussie sur le marché américain lors du congrès de l’USTOA, Achraf Fayda, directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), mobilise désormais le marché français, premier émetteur de touristes vers le Royaume.

Ce choix géographique et stratégique intervient alors que les tensions au Moyen-Orient poussent les voyageurs européens à privilégier des destinations stables et sécurisées. Le Maroc s’impose naturellement comme une valeur refuge en Méditerranée, offrant une fiabilité opérationnelle et une diversité d’expériences que les professionnels français intègrent massivement dans leurs programmes de l’année.

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Organisé chaque année depuis 2009, le Forum du SETO constitue le principal rendez-vous de la profession touristique française, réunissant dirigeants de tour-opérateurs, experts du secteur, représentants institutionnels et journalistes spécialisés autour des tendances du marché et des perspectives de développement du tourisme au départ de la France.

L’édition 2026 rassemble près de 140 participants, confirmant l’intérêt soutenu des opérateurs français pour la destination Maroc et la volonté de renforcer les partenariats avec les acteurs nationaux.

Les indicateurs de performance appuient cette stratégie de proximité. En 2025, le marché français a généré plus de 5,7 millions d’arrivées, marquant une progression de 11% sur un an. Cette tendance s’accélère en ce début d’année 2026 avec une hausse de 14% des arrivées françaises dès le mois de janvier. Les réservations pour la saison hivernale confirment que la destination reste un pilier des réseaux de distribution organisés.

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En accueillant le Forum du SETO à Tamuda Bay, Achraf Fayda place le marché français au cœur d’une stratégie de diversification territoriale. L’organisation de ce rendez-vous majeur dans le Nord illustre la volonté du Royaume de mettre en avant de nouvelles destinations d’exception.

Cet effort de désenclavement se traduit par le lancement d’une liaison aérienne directe Paris–Tétouan, opérée par Royal Air Maroc, transporteur officiel de l’événement. En misant sur ce contact direct avec les prescripteurs du secteur, le Maroc consolide ses parts de marché tout en accélérant la montée en visibilité de Tamuda Bay auprès de la clientèle française.