Le tourisme démarre l’année 2026 sur les chapeaux de roues: 11,7 MMDH de recettes voyages en janvier

Des touristes savourent un thé sur la terrasse d’un café surplombant le ksar historique d’Aït Benhaddou.. AFP or licensors

Les recettes voyages se sont élevées à 11,7 milliards de dirhams (MMDH) à la fin du mois de janvier 2026. Les dépenses voyages ont augmenté, quant à elles, de 2,3% à 2,7 MMDH, selon le dernier bulletin de l’Office des changes sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

Lire aussi : Tourisme: en 2025, les recettes voyages ont bondi de 20%

Le solde de la balance voyages ressort positif à 8,92 MMDH, en hausse de 25,7% par rapport à janvier 2025. L’Office des changes fait aussi état d’un repli des transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l’étranger (MRE) de 0,8% à 9,38 MMDH.

Concernant les investissements directs étrangers (IDE) au Maroc, leur flux a progressé de 0,7% à plus de 3,54 MMDH.