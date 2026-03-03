Economie

Tourisme: les chantiers décisifs pour réussir le pari de 2030

Des touristes à Marrakech.

Revue de presseMalgré des performances historiques en 2025, le secteur touristique marocain fait face à des défis structurants pour atteindre l’objectif de 26 millions de visiteurs en 2030. Connectivité aérienne, diversification de l’animation, montée en qualité et ancrage territorial durable constituent les priorités d’une nouvelle étape où la consolidation primera sur la croissance rapide. Cet article est une revue de presse tirée de Finances News.

Par La Rédaction
Le 03/03/2026 à 20h31

Porté par une dynamique soutenue et des ambitions renouvelées, le secteur touristique marocain poursuit sa montée en puissance. Plusieurs programmes ont été lancés pour accompagner les opérateurs dans des domaines stratégiques, avec en ligne de mire deux défis majeurs: le renforcement de la connectivité aérienne et le développement de l’animation. «Deux leviers considérés comme déterminants pour atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2030», écrit le magazine Finances News Hebdo.

L’année 2025 marque un tournant historique. Le Royaume a enregistré 19,8 millions d’arrivées, soit une progression de 14% par rapport à l’année précédente. Les recettes ont, quant à elles, atteint 124 milliards de dirhams, en hausse de 19%. Des performances qui traduisent une trajectoire ascendante consolidée au fil des années et qui s’inscrivent dans la continuité des grandes stratégies engagées depuis le début des années 2000.

C’est sous le gouvernement dirigé par Driss Jettou qu’a été lancée, en 2001, la Vision 2010. L’objectif était alors clair: hisser le Maroc parmi les grandes destinations mondiales en franchissant le cap des 10 millions de visiteurs. Cette ambition s’appuyait notamment sur le Plan Azur, qui prévoyait la création de cinq stations balnéaires et l’augmentation de la capacité d’accueil à 600 000 lits, avec à la clé 70 000 emplois.

«En 2010, la Vision 2020, dévoilée à Marrakech, a prolongé cet élan en visant l’intégration du Maroc dans le top 20 des destinations touristiques mondiales», rappelle Finances News. Elle misait sur une approche plus régionalisée, valorisant la diversité naturelle, culturelle et géographique du pays. Si ces stratégies ont permis des avancées notables, elles ont également révélé certaines limites, notamment en matière de gouvernance, d’animation et de connectivité.

La stratégie actuelle se veut plus pragmatique. La Vision 2030 fixe un objectif de 26 millions de visiteurs, avec une feuille de route structurée autour d’axes opérationnels précis. Le gouvernement mise en priorité sur le renforcement de la desserte aérienne et l’amélioration de l’offre d’animation pour consolider l’attractivité du Royaume.

Sur le volet aérien, des accords ont été conclus avec plusieurs compagnies européennes à bas coût telles que Ryanair, TUI, EasyJet, Transavia, Air Europa, Iberia Express et Eurowings. L’objectif est de multiplier les liaisons directes avec les principaux marchés émetteurs et de favoriser un modèle de transport «point à point», reconnu pour son efficacité dans l’essor touristique de pays concurrents.

«Certains pays comme l’Espagne ou la Turquie ont réussi leur décollage touristique grâce au développement du transport aérien de type point à point», souligne l’expert en tourisme Zoubir Bouhoute, cité par Finances News. Un constat partagé par les pouvoirs publics, qui considèrent la connectivité comme un socle indispensable à toute ambition de croissance.

Présentant le budget de son département devant la Chambre des représentants, Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, a rappelé que le tourisme constitue un pilier stratégique du développement économique et territorial. Selon elle, «les résultats enregistrés sont le fruit de la feuille de route 2023-2026, élaborée en concertation avec les professionnels du secteur. Cette démarche repose sur le renforcement de la connectivité aérienne, l’augmentation des capacités d’hébergement et l’amélioration de la qualité des offres proposées». Pour la ministre, «la conjoncture actuelle est favorable à l’atteinte des objectifs fixés pour 2030».

Au-delà des infrastructures et du transport, l’animation apparaît comme un levier essentiel de différenciation. Pour répondre à la demande croissante d’expériences immersives et diversifiées, le ministère a lancé, en partenariat avec les opérateurs et l’agence Maroc PME, le programme Go Siyaha. Cette initiative vise à soutenir les entreprises touristiques dans la conception et la mise en œuvre de produits innovants d’animation.

Le dispositif prévoit une assistance technique couvrant la création d’activités et de services capables de répondre aux attentes d’une clientèle de plus en plus exigeante. En 2025, 1 500 projets ont bénéficié de cet accompagnement, et 1 700 autres sont programmés pour 2026. Le programme prend en charge 36% du coût total des projets dont l’investissement ne dépasse pas 10 millions de dirhams.

Par ailleurs, 60 experts sont mobilisés pour épauler les professionnels dans des domaines stratégiques tels que la durabilité, la promotion sur les marchés internationaux, la transformation numérique ou encore la structuration financière. Autant de chantiers jugés déterminants pour consolider la compétitivité du secteur.

Entre montée en puissance des arrivées, diversification de l’offre et modernisation des outils, le tourisme marocain semble engagé dans une nouvelle phase de maturité. Reste à transformer cette dynamique en croissance durable, capable de résister aux aléas internationaux et de créer davantage de valeur pour les territoires.

Par La Rédaction
Le 03/03/2026 à 20h31

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Comment la CNT entend accompagner l’essor du tourisme

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Le tourisme démarre l’année 2026 sur les chapeaux de roues: 11,7 MMDH de recettes voyages en janvier

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Tourisme: transition vers un nouveau palier de création de valeur

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Tourisme: les conditions d’une croissance touristique durable après un record historique

Articles les plus lus

1
Le youtubeur Jerando appelle au meurtre et à la destruction au Maroc: pourquoi le Canada laisse faire?
2
Exclusif. Comment le groupe Saham veut intensifier son internationalisation, sans perdre son ADN marocain
3
Attaques de l’Iran contre les pays arabes: le régime d’Alger affiche sa bipolarité
4
Conflit au Proche-Orient: ces menaces qui pèsent sur l’économie marocaine
5
Un gain de 1,4 milliard de m³: voici comment les barrages ont consolidé leurs réserves en février
6
Fès: 20 ans de prison ferme pour le psychiatre accusé d’exploitation sexuelle de ses patientes
7
Flambée des prix du gaz sur fond de tensions au Proche-Orient: quel impact sur le Maroc?
8
Sahara. «La base la plus adéquate, sérieuse, crédible et réaliste»: la Belgique réaffirme son soutien au plan d’autonomie marocain
Revues de presse

Voir plus