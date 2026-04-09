L’ONMT mobilisé pour accélérer le développement touristique de l’Oriental

Réunion de travail à Oujda réunissant les responsables de l'ONMT, du Conseil régional du tourisme de l'Oriental et les autorités locales, sous la présidence du wali de la région.

L’accélération du développement touristique de l’Oriental est désormais une priorité opérationnelle. Ce mercredi 8 avril 2026, les équipes de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) ont tenu une réunion de travail stratégique à Oujda.

Cette rencontre, présidée par le wali de la région, Mhamed Atfaoui, a réuni les responsables du Conseil régional du tourisme (CRT), les autorités locales ainsi que les opérateurs privés du secteur. L’objectif est de mettre en place une feuille de route concertée pour transformer le potentiel naturel et culturel de cette région en une dynamique économique durable, capable de surmonter les défis de l’enclavement et de la saisonnalité.

Réunion de travail à Oujda réunissant les responsables de l'ONMT, du Conseil Régional du Tourisme de l'Oriental et les autorités locales, sous la présidence du Wali de la région.

Le premier axe de cette stratégie repose sur une offensive aérienne massive. Pour l’ONMT, la connectivité est le moteur indispensable de l’attractivité. L’Office déploie un plan visant à renforcer les liaisons internationales et nationales. Les marchés historiques, notamment la France, l’Espagne, le Portugal et le Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg), font l’objet d’une attention particulière avec une augmentation des vols directs, des programmes charters et des capacités de sièges auprès des compagnies partenaires.

En parallèle, une accélération est en cours sur le marché allemand et vers les pays d’Europe de l’Est via des vols spéciaux. Ces efforts ont déjà produit des résultats concrets: en l’espace de trois ans, la capacité en sièges sur les aéroports d’Oujda et de Nador a bondi de 50%. Cette montée en puissance concerne également les vols domestiques, renforcés pour faciliter l’accès des visiteurs nationaux à la région.

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Sur le plan de la promotion, l’ONMT prépare un changement de dimension. Dès 2027, l’Oriental sera pleinement intégré dans une nouvelle phase de la campagne de communication internationale du Maroc. L’Office mise sur une stratégie digitale cohérente et permanente pour toucher une audience internationale qualifiée.

Un volet spécifique est dédié aux Marocains du monde: grâce à des études approfondies sur leurs comportements et leurs attentes, l’ONMT adapte ses messages pour mieux répondre aux besoins de ce segment clé. L’objectif final est d’augmenter la durée moyenne des séjours et de booster la consommation locale à travers des partenariats renforcés avec les tours-opérateurs et les grandes plateformes de réservation en ligne.

L’animation culturelle et événementielle constitue le troisième pilier de ce dispositif. Pour garantir une activité touristique régulière tout au long de l’année, l’Office prévoit de soutenir le calendrier local et de délocaliser des événements de grande envergure dans la région. Cette démarche vise à renforcer le rayonnement de l’Oriental et à créer une dynamique d’animation permanente.

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Pour affiner ces actions, les responsables de l’ONMT ont effectué des visites de terrain aux stations balnéaires de Saïdia et de Marchica. Ce déplacement a permis d’identifier les leviers de croissance spécifiques à activer pour que ces sites gagnent en compétitivité sur l’échiquier mondial.

En structurant ses interventions autour de l’aérien, du marketing et de l’animation, l’Office s’engage dans la construction d’un modèle touristique inclusif, capable de stimuler la croissance économique locale et de valoriser les richesses de la région de l’Oriental.