Ryanair annonce trois nouvelles liaisons vers le Maroc pour l’été 2027

Ryanair renforce sa desserte du Maroc dans le cadre de son programme estival 2027. Parmi les 29 nouvelles liaisons annoncées par la compagnie figurent Alicante-Tanger, Cracovie-Tanger et Palerme-Marrakech, offrant de nouvelles possibilités de voyage entre le Royaume et l’Europe.

Ces trois routes s’ajoutent au réseau de la compagnie, qui prévoit d’exploiter plus de 2.500 liaisons vers 230 destinations durant l’été 2027. Ryanair revendique plus de 214 millions de passagers par an à l’échelle européenne.

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Les nouvelles liaisons sont d’ores et déjà ouvertes à la réservation sur le site internet et l’application mobile de la compagnie. Ryanair invite les voyageurs à réserver leurs billets à l’avance afin de bénéficier des tarifs les plus bas, alors que la demande pour la saison estivale devrait progressivement augmenter.

«Ces 29 premières nouvelles routes marquent le lancement d’un programme qui s’annonce particulièrement étoffé pour l’été 2027», a déclaré Dara Brady, directeur marketing de Ryanair, précisant que d’autres annonces viendraient compléter l’offre de la compagnie dans les prochains mois.