Société

Au lendemain de l’incident du vol Marseille-Marrakech, Ryanair modifie ses règles d’enregistrement

طائرة تابعة لشركة "رايان إير"

Un avion de Ryanair.

Au lendemain de l’incident survenu à l’aéroport de Marseille-Provence, où des passagers ont été laissés au sol en raison d’un engorgement aux contrôles, la compagnie Ryanair annonce un durcissement de ses règles d’enregistrement et de dépôt des bagages. À partir du mardi 10 novembre 2026, ces opérations fermeront désormais 60 minutes avant l’heure de départ, contre 40 minutes actuellement.

Par La Rédaction
Le 22/04/2026 à 17h36

Dans un communiqué, la compagnie low cost précise que cette mesure vise à accorder davantage de temps aux passagers pour franchir les contrôles de sécurité et les files d’attente aux passeports, réduisant ainsi les risques de retard à l’embarquement.

Cette évolution accompagne le déploiement massif de bornes en libre-service pour le dépôt des bagages. D’ici octobre, plus de 95% des aéroports de son réseau en seront équipés. Connectées à l’application mobile de la compagnie, ces bornes permettront aux voyageurs d’enregistrer leurs bagages et d’imprimer leurs étiquettes de manière autonome, contribuant à fluidifier les procédures et à réduire les temps d’attente. Cette amélioration concerne particulièrement les 20% de passagers voyageant avec un bagage en soute, tandis que les 80% restants continueront à s’enregistrer en ligne et à se rendre directement à leur porte d’embarquement.

Lire aussi : Transport aérien: Ryanair inaugure une nouvelle liaison Rabat–Porto

Cette décision intervient dans un contexte tendu, quelques jours après l’incident survenu le dimanche 20 avril à Marseille. Un vol de Ryanair à destination de Marrakech avait décollé en laissant au sol environ 83 passagers pourtant présents à l’aéroport. L’incident, attribué notamment à un engorgement aux contrôles de la police aux frontières, a suscité une vive polémique.

Depuis, les responsabilités font l’objet de divergences entre les différents acteurs. L’aéroport de Marseille-Provence évoque une situation «exceptionnellement rare» et a ouvert une enquête interne pour identifier les défaillances. Selon plusieurs éléments, le blocage des passagers serait lié à un manque de personnel aux contrôles, ayant empêché de nombreux voyageurs d’atteindre la porte d’embarquement à temps.

De son côté, Ryanair invoque des contraintes opérationnelles ayant conduit au départ de l’avion à l’heure prévue.

Par La Rédaction
Le 22/04/2026 à 17h36
#Transport aérien#Ryanair#Maroc

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