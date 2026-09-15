France-Maroc: l’ONMT élargit son réseau aérien, les régions en première ligne

Le Maroc investit une nouvelle fois l’IFTM Top Resa à Paris. Du 15 au 17 septembre, l’Office national marocain du tourisme (ONMT) y présente les différentes facettes de l’offre touristique marocaine aux professionnels français et internationaux.

Pour cette édition, le Maroc occupe un pavillon de 424 m² où sont réunis 38 co-exposants institutionnels et privés. Compagnies aériennes, acteurs institutionnels, agences de voyages, groupes hôteliers et représentants de plusieurs régions marocaines y présentent leurs offres et leurs destinations aux professionnels français.

Royal Air Maroc et Air Arabia Maroc figurent parmi les exposants, aux côtés de représentants des régions de Fès-Meknès, Béni Mellal-Khénifra, Casablanca-Settat, Agadir-Souss-Massa ou encore Marrakech-Safi.

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Deux destinations sont particulièrement mises en avant cette année: Essaouira et Dakhla. La première présente son patrimoine, son identité culturelle et son offre balnéaire. La seconde met en avant les sports de glisse, les événements internationaux et les possibilités de développement du tourisme d’affaires.

Cette présence intervient alors que la connectivité aérienne entre la France et le Maroc continue de progresser. En 2026, la capacité entre les deux pays a atteint 6,36 millions de sièges, contre 5,93 millions en 2025, soit une hausse de 7% et près de 427.000 sièges supplémentaires.

La progression concerne aussi les liaisons au départ des villes régionales françaises. Lyon et Toulouse enregistrent chacune une hausse de 16% de leur capacité vers le Maroc, contre 33% pour Lille, 22% pour Rennes et 9% pour Nantes. Paris reste la principale porte d’entrée aérienne, avec plus de la moitié de la capacité totale et une progression de 8%.

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Le réseau doit encore s’élargir durant l’hiver 2026-2027 avec plusieurs nouvelles liaisons. Bastia sera reliée à Casablanca, Bordeaux à Agadir et Nantes à Essaouira. Strasbourg et Lille seront également reliées à Marrakech, tandis que de nouvelles dessertes sont prévues entre Paris et Tétouan, Lille et Casablanca, Nantes et Tanger, Lyon et Fès ainsi que Paris et Oujda.

Ces liaisons seront opérées par Air Corsica, easyJet, Royal Air Maroc, Transavia France et TUI Fly Belgium. Elles viennent compléter un réseau qui relie désormais plusieurs villes françaises à différentes destinations marocaines, au-delà des principaux axes reliant Paris aux grandes villes du Royaume.

À l’IFTM Top Resa, cette évolution du réseau aérien se retrouve également dans les échanges entre compagnies, professionnels du tourisme et représentants des différentes destinations marocaines. Pendant trois jours, le pavillon marocain accueille ainsi les acteurs français et internationaux du secteur autour de l’offre touristique des différentes régions du Royaume.

Avec la France comme premier marché émetteur de touristes vers le Maroc, le salon parisien constitue l’un des principaux rendez-vous de l’ONMT avec les professionnels du marché français. La connectivité aérienne, la commercialisation des destinations et les partenariats avec les acteurs du tourisme y occupent une place centrale.