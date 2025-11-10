Le Maroc accélère sa montée en puissance industrielle: en 10 ans, les importations d’équipements ont bondi de 132%

Les importations marocaines de produits finis d’équipement industriel poursuivent une trajectoire ascendante remarquable au cours de la dernière décennie. Elles sont passées de 77,03 milliards de dirhams (MMDH) en 2014 à 178,88 MMDH en 2024, en hausse de plus de 132% en dix ans.

Sur la seule année 2024, la tendance reste soutenue: les importations de cette catégorie ont atteint 178,88 MMDH, contre 158,31 MMDH en 2023, marquant une hausse annuelle de 13%. Cette évolution reflète l’intensification des achats de matériels destinés notamment aux secteurs de l’automobile, de l’énergie et des BTP, en lien avec la reprise des grands projets structurants.

La dynamique se confirme en 2025: sur les neuf premiers mois de l’année, les importations de produits finis d’équipement industriel ont totalisé 142,17 MMDH, contre 124,84 MMDH durant la même période de 2024, soit une progression de 13,9%. Cette tendance traduit la persistance d’une forte demande en équipements industriels, soutenue par l’investissement public et privé dans les filières à haute valeur ajoutée.

Une montée en valeur et une diversification sectorielle

En 2014, les produits d’équipement industriel importés étaient dominés par des biens liés à l’électricité, la mécanique et l’automobile. Les appareils pour la coupure ou la connexion des circuits électriques occupaient la première place avec 7,4 MMDH, suivis des voitures industrielles (6,9 MMDH) et des fils et câbles électriques (6,25 MMDH). Ces trois postes représentaient à eux seuls près de 27% du total des importations de la catégorie.

Évolution des importations de biens d’équipement industriel (en milliards de DH-MMDH). (Source : Office des changes)

Produits 2022 2023 2024 Part 2024 (%) Variation 24/23 (%) Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l’électricité 37,35 48,00 47,73 54,4 -0,6 Parties d’avions et d’autres véhicules aériens ou spatiaux 13,53 12,70 16,14 18,4 +27,1 Appareils pour la coupure ou la connexion des circuits électriques et résistances 7,62 9,49 10,81 12,3 +13,8 Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil 1,72 1,99 1,98 2,3 -0,6 Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques 1,26 1,95 1,88 2,1 -3,6 Moteurs à pistons; autres moteurs et leurs parties 1,58 1,45 1,24 1,4 -14,3 Réservoirs, bouteilles et fûts métalliques 0,72 0,78 0,84 1,0 +8,4 Autres 6,02 7,44 7,16 8,1 -3,7 TOTAL 69,80 83,80 87,78 100 +4,8

Dix ans plus tard, en 2024, ces postes conservent leur poids mais s’inscrivent désormais dans une structure beaucoup plus large et technologique. Les appareils électriques de connexion restent en tête (16,57 MMDH, soit 9,3% du total), mais sont talonnés par les moteurs à pistons et autres moteurs (15,8 MMDH, 8,8%) et les parties d’avions (14,5 MMDH, 8,1%). La montée du secteur aéronautique dans le classement illustre la place grandissante de ce domaine dans les chaînes de valeur industrielles marocaines.

De l’automobile à l’aéronautique: un basculement vers la haute technologie

Le classement de 2024 révèle plusieurs changements structurants. Les voitures utilitaires (dites aussi voitures industrielles) affichent une hausse spectaculaire de 36,8% par rapport à 2023, atteignant 11 MMDH, soit 6,2% du total et d’environ 60,27% par rapport à 2014. Ce dynamisme reflète à la fois la croissance de la logistique, le renouvellement des flottes de transport marchandises et de l’industrie manufacturière.

Mais la transformation la plus notable est la percée de segments à plus forte intensité technologique, tels que les appareils électriques pour la téléphonie (+24,7%) ou les machines pour le travail du caoutchouc et des plastiques (+24,2%).

Lire aussi : Aéronautique: le Maroc, premier pôle africain, confirme ses ambitions mondiales

Ces catégories, absentes du top 10 en 2014, témoignent d’une modernisation de la demande en équipements industriels et de l’évolution des besoins vers des technologies plus avancées.

Des importations plus sophistiquées, reflet d’une industrie en mutation

Globalement, les importations des produits finis d’équipement industriel en 2024 montrent une montée en gamme et une diversification des sources de demande: aéronautique, plasturgie, télécommunications, automatisation industrielle. Le poids relatif des produits purement mécaniques recule légèrement au profit d’équipements liés à la numérisation, à la production automatisée et à la mobilité électrique.

Lire aussi : Le Maroc et Renault renforcent leur partenariat industriel: cap sur l’électrique avant 2030

L’évolution observée sur dix ans dessine ainsi la trajectoire d’un Maroc industriel en profonde mutation, qui consolide ses infrastructures productives tout en s’arrimant davantage aux chaînes de valeur mondiales à forte intensité technologique. Le profil de ses importations d’équipements en 2024 ne renvoie plus seulement l’image d’un pays acheteur de machines, mais bien celle d’un acteur industriel engagé dans une montée en gamme et en sophistication.