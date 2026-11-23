Réduire les disparités entre les territoires urbains et ruraux tout en renforçant l’attractivité des villes et des centres intermédiaires, c’est l’ambition affichée par Fatima Saadi, ministre déléguée chargée de l’Habitat et de la Politique de la ville, lundi 23 novembre, devant les députés à la Chambre des représentants, où elle a présenté les principaux programmes de son département, leur bilan financier et les perspectives de développement, notamment en milieu rural.

Dans le cadre du programme de développement intégré du monde rural, le ministère a conclu 259 conventions en partenariat avec les acteurs territoriaux, couvrant plus de 811 communes rurales. Ces projets mobilisent un investissement public de 19,88 milliards de dirhams, dont 31% sont financés par le département. Sur la base d’une étude réalisée en 2019, le ministère avait identifié 542 centres ruraux émergents abritant près de 8 millions d’habitants. Parmi eux, 77 centres ont été retenus comme prioritaires, ciblant une population de 928.000 personnes.

Le premier volet du programme, lancé à titre expérimental, concerne 12 centres, à raison d’un par région, et cible 189.000 habitants. Il mobilise 1,158 milliard de dirhams, dont 400 millions apportés par le ministère. Les interventions portent sur la réhabilitation des quartiers sous-équipés, l’aménagement d’espaces verts et publics, la création de structures commerciales et de services ainsi que de terrains de sport de proximité. Les projets sont actuellement en cours de réalisation.

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Le deuxième volet concerne 24 centres, soit deux par région, et cible près de 290.000 habitants. Il représente un investissement public de 1,635 milliard de dirhams, dont 550 millions de contribution ministérielle. Les conventions sont actuellement en cours de contractualisation et de validation par les collectivités territoriales. Ces programmes concernent également des centres situés dans des zones montagneuses, semi-montagneuses, oasiennes et sahariennes, confrontées à des contraintes géographiques, naturelles et socio-économiques spécifiques.

Au-delà des aménagements urbains, la ministre a insisté sur la nécessité d’intégrer une dimension économique et sociale aux interventions, afin de favoriser la stabilisation des populations dans leurs territoires. Elle a cité les expériences menées à Tarfaya et sur trois sites à Boujdour, autour du développement de villages de pêcheurs, où les projets associent amélioration de l’habitat, aménagement urbain, traitement des eaux usées et préservation des activités économiques traditionnelles.

«L’objectif est de favoriser la stabilité des populations dans ces territoires et de préserver leurs moyens de subsistance, notamment à travers la valorisation et l’ancrage des activités économiques traditionnelles», explique-t-elle, évoquant également la sauvegarde de certains métiers artisanaux en voie de disparition.

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Pour mieux cibler les interventions, le ministère travaille à la constitution d’une banque de données territoriales et socio-économiques permettant d’identifier et de hiérarchiser les zones prioritaires, notamment les montagnes, les oasis et les zones frontalières. Une programmation financière sur trois ans est également envisagée au profit des territoires les plus vulnérables.

La ministre a toutefois reconnu que le monde rural reste confronté à des problématiques structurelles, en l’absence d’une politique globale et intégrée capable d’y répondre en profondeur. Les centres émergents peuvent néanmoins constituer des pôles de développement local, alléger la pression sur les villes et offrir des services aux populations dispersées dans des zones reculées, où le raccordement aux réseaux et la mise en place des équipements restent difficiles.

Une conférence nationale consacrée au monde rural, prévue prochainement dans le cadre du programme gouvernemental, devrait permettre d’aborder ces enjeux, notamment la simplification des procédures, les contraintes foncières et les effets récurrents de la sécheresse sur les migrations vers les villes.

Une vision renouvelée de la politique de la ville

Interrogée sur la vision renouvelée de la politique de la ville, Fatima Saadi a retracé l’évolution des interventions de son département, passées de la résorption des déficits dans les quartiers non réglementaires et sous-équipés à la réhabilitation de l’ensemble des villes, puis de leurs périphéries, avant de s’étendre au monde rural. Cette évolution marque, selon elle, le passage d’une logique de traitement des déficits existants à une démarche davantage anticipative, visant à prévenir l’apparition de nouvelles zones sous-équipées et à accompagner les besoins des territoires.

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Entre 2015 et 2026, cette dynamique a permis la conclusion de 578 conventions de financement, représentant 87 milliards de dirhams, dont 24,5 milliards de contribution du ministère. Ces projets concernent 955 collectivités territoriales, parmi lesquelles 804 à caractère rural.

La vision renouvelée repose sur deux orientations majeures: poursuivre la mise à niveau et le développement des villes marocaines pour renforcer leur attractivité et leur compétitivité, et structurer l’intervention en faveur du monde rural, notamment à travers les programmes dédiés aux centres ruraux émergents et aux petits centres urbains.

En milieu urbain, l’action du ministère s’articule autour de trois axes: l’intervention dans les quartiers, la réhabilitation des médinas ainsi que le développement et la mise à niveau des grandes et moyennes villes. La ministre a évoqué un élargissement des interventions aux grandes artères, au mobilier urbain, aux espaces verts, aux corniches et aux forêts urbaines, avec l’ambition d’intégrer également les approches de villes intelligentes et écologiques.

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En milieu rural, un programme de développement et de mise à niveau de petits centres urbains est en cours de préparation. Il concernera 164 centres et vise à renforcer leurs fonctions économiques, sociales et territoriales, afin de contribuer à un développement plus équilibré.

L’aide au logement, un dispositif à adapter aux spécificités rurales

Abordant la politique de l’habitat en milieu rural, Fatima Saadi a rappelé que le programme d’aide directe au logement, lancé en janvier 2024, repose sur un changement de philosophie, en orientant le soutien vers les citoyens plutôt que vers les promoteurs immobiliers. Le dispositif est ouvert aux Marocains dans les territoires urbains comme ruraux.

Selon les chiffres présentés, 131.000 bénéficiaires ont effectivement profité du programme, sur 242.000 demandes éligibles, pour une contribution ministérielle de 10,8 milliards de dirhams. Les femmes représentent 47% des bénéficiaires, les jeunes 52,62% et les Marocains résidant à l’étranger 22,83%. En milieu rural, le nombre de bénéficiaires s’élève à 10.000.

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La ministre a toutefois relevé que le nombre de bénéficiaires dans les campagnes reste en deçà des besoins réels, en raison notamment des différences entre l’offre de logements dans les villes et les campagnes. Le dispositif actuel repose principalement sur l’acquisition de logements construits par des opérateurs privés, alors que l’habitat rural est largement marqué par l’autoconstruction.

Face à ce constat, le ministère prévoit une évaluation globale du programme d’aide directe au logement, portant sur ses acquis et ses contraintes, afin de définir les perspectives de sa prolongation au-delà de 2028. Il prévoit également l’élaboration de plans régionaux pour mieux cerner les besoins en logement, ainsi que l’organisation, cette année, d’une conférence nationale sur le monde rural.

L’objectif est de dégager une feuille de route opérationnelle proposant des solutions de logement adaptées à la diversité des territoires ruraux et de garantir une mise en œuvre plus équitable du programme d’aide directe. La ministre a ainsi plaidé pour une diversification des mécanismes et de l’offre de logement, estimant que les disparités entre les milieux urbain et rural ne peuvent être traitées à travers les mêmes outils.