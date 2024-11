Aide au logement et habitat insalubre: le bilan de Fatima Ezzahra El Mansouri

Fatima Ezzahra El Mansouri, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville.

Lors d’une récente session parlementaire, Fatima Ezzahra El Mansouri a affirmé que le programme d’aide directe au logement avait bénéficié à 29 000 ménages au Maroc, selon Finances News Hebdo. Ce programme a eu un impact significatif sur le secteur du bâtiment, se traduisant par une augmentation de 14 % des projets autorisés, une hausse de 24,8 % des ventes de ciment, et une progression de 12,1 % des transactions immobilières depuis le début de l’année.

Ce programme a permis de maintenir une moyenne de 2 500 bénéficiaires par mois durant les six premiers mois de l’année, un rythme qui est passé à 3 500 bénéficiaires par mois entre août et octobre. L’État finance 30 % des frais pour les ménages à faibles revenus et a signé un accord avec les notaires pour réduire les droits d’enregistrement, facilitant ainsi l’accès à la propriété.

«Pour simplifier les démarches, une plateforme numérique a été mise en place, permettant aux citoyens de s’inscrire avec leur carte d’identité nationale», peut-on lire.

Le ministère a intensifié ses efforts dans la lutte contre l’habitat insalubre. Selon la ministre, 16 300 ménages bénéficient annuellement des programmes d’amélioration des conditions de logement, enregistrant une augmentation de 163 % par rapport à la période 2018-2020, où seulement 6 200 ménages en moyenne profitaient de ce type d’aide.

Le ministère a également observé une réduction de 35 % des bidonvilles à l’échelle nationale, grâce à une collaboration avec le ministère de l’Intérieur. Par exemple, 22 549 ménages ont été relogés dans la province de Skhirat-Témara, tandis que la région du Grand Casablanca, qui regroupe plus de 50 % des ménages concernés par le programme, demeure une priorité.

Pour soutenir ces efforts, le ministère a élaboré un plan couvrant la période 2024-2028. Ce plan prévoit des solutions de relogement sous forme d’appartements de type logement social ou d’habitations d’une valeur maximale de 300 000 dirhams. Il comprend également le développement de partenariats avec le secteur privé et l’organisation d’appels à manifestation d’intérêt pour mobiliser des logements. L’adoption d’un programme d’aide directe au logement est également planifiée afin d’accélérer la réduction de l’habitat insalubre.