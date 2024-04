Aide au logement: 65.000 demandes enregistrées et déjà 8.500 heureux propriétaires

Fatima Zahra El Mansouri, ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville. . Ministère de l'Habitat

Malgré quelques couacs au départ et certaines incompréhensions qui ont caractérisé son fonctionnement, le programme d’aide directe au logement engrange déjà de premiers succès, indique L’Économiste de ce jeudi 25 avril 2024.

Au vendredi 19 avril dernier, moins de quatre mois après son lancement, la plateforme électronique dédiée à ce nouveau système avait déjà enregistré plus de 65.000 demandes.

Le quotidien écrit que «selon la réponse de la ministre en charge de l’Habitat, Fatima Zahra Mansouri, lue par sa collègue en charge de la Transition numérique, lors de la séance des questions orales de la Chambre des conseillers, 90% du total de ces demandes remplissent les conditions requises pour bénéficier de cette aide, après l’enregistrement sur la plateforme dans un délai n’excédant pas 30 jours».

Dans le cas où ils ne peuvent en bénéficier dans les délais fixés, ils peuvent toujours renouveler leur inscription sur la plateforme Daamsakane.

La ministre a précisé que 38% des demandes proviennent de femmes et 20% ont été présentées par des Marocains établis à l’étranger.

En tout, plus de 8.500 personnes ont déjà bénéficié de cette aide directe et ont reçu leur chèque et ainsi pu acquérir leur logement.

Fatima Zahra Mansouri, qui multiplie les initiatives pour développer davantage ce programme, souligne L’Économiste, compte prochainement organiser une séance de travail avec les banques.

Le ministère de l’Habitat tient également des réunions périodiques avec la Fédération des promoteurs immobiliers, la ministre ayant auparavant signé une convention de partenariat avec le Conseil national de l’Ordre des notaires du Maroc.

De plus, une réduction de la tarification globale des notaires a été actée et ne doit pas dépasser 2.500 dirhams, toutes taxes comprises, au lieu d’environ 6.000 dirhams.

L’Économiste écrit à ce propos qu’«il est à préciser que ce montant englobe les honoraires du notaire et les frais du dossier. Cela va de l’établissement du compromis de vente jusqu’à l’obtention du certificat de propriété, en dehors des frais de l’État pour l’enregistrement, en faveur de personnes qui veulent acheter un logement dont le prix de vente est inférieur ou égal à 300.000 dirhams».

Cette aide directe porte sur 100.000 dirhams pour l’achat d’un logement à un prix inférieur ou égal à 300.000 dirhams. Le soutien de l’État est de 70.000 dirhams pour l’acquisition d’un logement dont le prix est compris entre 300.000 dirhams et 700.000 dirhams.