Lors de la rencontre de présentation, jeudi 19 novembre, du programme d’urgence de développement territorial du Grand El Jadida, doté d’une enveloppe globale de près de 2 milliards de dirhams.

Le Grand El Jadida s’apprête à engager un vaste chantier de transformation territoriale. Lancé jeudi 19 novembre 2026, à l’occasion d’une rencontre de communication présidée par le gouverneur de la province, Sidi Salah Daha, le programme d’urgence de développement territorial mobilise près de 2 milliards de dirhams. Par son volume financier, le nombre de projets programmés et la diversité des territoires concernés, ce dispositif se distingue par son ampleur et son caractère intégré.

Le programme repose sur deux conventions de partenariat. La première mobilise 1,446 milliard de dirhams pour la réalisation de 32 projets entre 2026 et 2029. La seconde, dotée de 540 millions de dirhams, porte sur deux opérations routières destinées à améliorer l’accès à Jorf Lasfar et à fluidifier la circulation autour de ce pôle industriel et portuaire.

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Dans le détail, la première convention répartit ses 1,446 milliard de dirhams entre quatre grands axes. Le premier, consacré à l’accessibilité urbaine et à la mobilité, concentre la plus importante enveloppe, avec 532,3 millions de dirhams, soit 37% du budget.

Huit projets sont prévus dans ce cadre, dont l’ouverture et l’aménagement de six avenues à El Jadida. Parmi les opérations phares figure la réalisation de l’avenue R, reliant les routes de Sidi Bouzid et de Marrakech, en passant par la gare ferroviaire et la nouvelle gare routière. Le programme prévoit également la construction d’un parking souterrain au centre-ville, d’une capacité d’environ 700 véhicules, ainsi que l’ouverture des rues 3 et 113 à Azemmour.

Deuxième poste d’investissement, la requalification du front de mer bénéficie de 430 millions de dirhams, représentant 30% de l’enveloppe. Trois grands projets sont annoncés, notamment l’aménagement d’environ 20 kilomètres de corniches à El Jadida, Moulay Abdellah et Haouzia, avec des pistes cyclables et des aires de stationnement.

Le programme prévoit également le dédoublement de l’avenue Annasr sur 3,5 kilomètres, avec un élargissement de sa chaussée de 15 à 30 mètres. À Azemmour, un nouveau front de mer sera aménagé sur les rives de l’Oum Er-Rbia, entre le rempart nord de la médina et l’embouchure du fleuve. Le projet comprend notamment une promenade de 2,6 kilomètres.

Le troisième axe, consacré à la requalification urbaine et au patrimoine, mobilise 347,7 millions de dirhams, soit 24% du budget. Il regroupe 17 projets portant sur la rénovation des espaces publics, des équipements urbains et des infrastructures de proximité.

Parmi les opérations programmées figurent le réaménagement de l’avenue Ibn Badis sur 3.150 mètres, ainsi que des avenues Ibrahim Roudani et des Alaouites. Le programme prévoit aussi la rénovation de l’éclairage public et l’aménagement des espaces verts du parc Abdelkrim El Khattabi et de la place Moulay Hassan.

Une attention particulière sera accordée au patrimoine historique. Les places du quartier portugais et ses axes commerciaux seront réhabilités dans le respect de leur identité architecturale. À Azemmour, les interventions concerneront notamment les accès à la médina et le parcours menant au mausolée Moulay Bouchaïb, à partir de la tour Sidi Moumen.

Enfin, le quatrième axe, dédié au développement économique et touristique, bénéficie de 136 millions de dirhams, soit 9% de l’enveloppe. Il prévoit la réhabilitation des marchés Bir Ibrahim, Allal El Kacem et Saâda à El Jadida, ainsi que la construction d’un abattoir intercommunal moderne à Moulay Abdellah, doté d’espaces de réfrigération, de découpe et de conditionnement.

Sur le volet touristique, deux circuits de visite seront aménagés dans le quartier portugais d’El Jadida et la médina d’Azemmour. Des panneaux d’interprétation permettront de mieux faire connaître les monuments et les sites historiques, avec l’objectif de renforcer l’attractivité de ces deux villes et de soutenir les activités économiques liées au tourisme et à l’artisanat.

Jorf Lasfar, autre chantier stratégique

L’autre composante majeure du programme concerne directement la compétitivité du complexe industriel et portuaire de Jorf Lasfar. Une enveloppe de 540 millions de dirhams est réservée à deux projets routiers, dont la réalisation est prévue sur une période de 36 mois.

L’enjeu est de taille pour cette plateforme économique qui représente, selon les données présentées dans le cadre du programme, 10% de la production industrielle nationale, 20% des exportations industrielles et 40% de la production nationale d’électricité.

Le projet central porte sur la réalisation d’une voie de contournement de 21 kilomètres, reliant la route régionale 314 à la route régionale 301, à proximité du centre de Sidi Abed. Cette infrastructure doit permettre de détourner une partie du trafic de transit nord-sud, aujourd’hui concentré sur la route régionale 301, afin de réserver davantage cette dernière à la circulation desservant les unités industrielles.

L’opération comprend également l’aménagement d’un tronçon de 5,09 kilomètres de la route régionale 314, ainsi que la construction d’ouvrages d’art et de passages, le déplacement des réseaux, l’installation de l’éclairage et la mise en place de la signalisation routière.

Le deuxième projet porte sur l’aménagement d’un tronçon de 8,34 kilomètres de la route régionale 314, reliant Jorf Lasfar à MSAOUR RASSO. Il prévoit notamment des travaux de mise à niveau de la chaussée, le déplacement des réseaux et l’installation des équipements de signalisation et de sécurité routière, sous la supervision du ministère de l’Équipement et de l’Eau.

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L’ampleur de l’effort d’investissement annoncé ne s’arrête pas aux deux conventions constitutives du programme d’urgence. Le gouverneur a également fait état de 13 autres conventions déjà approuvées, mobilisant une enveloppe globale de 1,97 milliard de dirhams et concernant plusieurs autres communes de la province.

Parmi les projets concernés figurent l’aménagement, la gestion et la commercialisation de la zone industrielle d’El Ghedira, qui s’étend sur 257 hectares, le dédoublement de la route régionale 320 sur 37,8 kilomètres, ainsi que la réalisation de stations de traitement et d’épuration des eaux usées à Mharza Sahel et Bir Jdid.

Selon le gouverneur, les ordres de service ont déjà été donnés pour le lancement de certains projets, tandis que les travaux ont effectivement démarré sur plusieurs autres. Douze conventions supplémentaires, représentant environ 558 millions de dirhams, sont par ailleurs en cours de visa.

Lors de la rencontre de présentation, jeudi 19 novembre, du programme d’urgence de développement territorial du Grand El Jadida, doté d’une enveloppe globale de près de 2 milliards de dirhams.

Au-delà des financements annoncés, la question de l’exécution constitue un enjeu central. Pour assurer le pilotage opérationnel des projets relevant du programme d’urgence, la maîtrise d’ouvrage déléguée a été confiée à la société de développement «El Jadida Grande Développement» (GED-MAZDEV).

Le dispositif prévoit également le dépôt des contributions financières dans un compte spécial ouvert auprès de la Trésorerie générale du Royaume à El Jadida, ainsi que la mise en place de comités de pilotage et de suivi. Un audit a posteriori des comptes est également prévu.

Cette architecture de gouvernance doit permettre de coordonner les interventions des différents partenaires, de suivre les délais d’exécution et de veiller à la qualité des réalisations.