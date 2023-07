Grand Format-Le360. Mohamed Abdeljalil: «Le contrat-programme avec le gouvernement renforcera la position de RAM en Afrique»

«En matière de transport aérien, le Maroc joue un rôle central en Afrique, c’est un hub et c’est pourquoi durant les 15 prochaines années, durée du contrat-programme, RAM va acquérir dix appareils en moyenne par an. C’est, en 2024, que RAM entamera le renforcement de sa flotte», a affirmé le ministre du Transport et de la logistique, Mohamed Abdeljalil, avant d’expliquer que le budget total réservé à ce contrat-programme n’a pas été précisé parce qu’il va «être évolutif» dans le temps et selon les objectifs.

En juillet dernier, le gouvernement et la RAM avaient signé ce contrat-programme dans le cadre de l’accompagnement, par le gouvernement, du projet d’investissement de grande envergure de la compagnie. Ce contrat-programme prévoit la mise en œuvre du plan de développement du transporteur national, le soutien à sa compétitivité, la digitalisation et l’amélioration de la qualité de ses services.

En vertu de ce contrat-programme, RAM va également quadrupler sa flotte qui passera de 50 appareils actuellement à 200 appareils au cours des 15 prochaines années. «C’est un programme ambitieux et le budget qui lui sera consacré ne sera connu qu’en fonction de son développement. Sur la période de 15 ans, il faut prévoir des évolutions et des changements, car le budget peut évoluer. Il y a une commission de suivi», a dit le ministre avant de mettre en avant la dure compétitivité qui caractérise le marché du transport aérien.

«Face à cette situation, la marge de gains des compagnies est mince», selon le ministre qui estime que RAM a été impactée, comme les autres compagnies, par la pandémie et la fermeture des frontières qui en ont découlé. Mais grâce à l’intervention de l’Etat, la situation de RAM «s’est rétablie», le but étant «d’en préserver les équilibres financiers».

Les prix des billets d’avion tels que pratiqués à l’international ont globalement augmenté de 25% en raison de l’impact de la crise et de l’inflation, a expliqué Mohamed Abdeljalil.

Le ministre a également abordé la situation des aéroports. Selon lui «l’Office national des aéroports (ONDA) veille à la qualité des services fournis. Son programme prévoit des chantiers importants pour l’aéroport de Nouaceur. Il y a eu récemment l’ouverture d’un nouveau terminal des arrivées internationales à l’aéroport Mohammed V de Casablanca. De l’avis de tous, cette salle de débarquement a amélioré les services».

Reste néanmoins, selon lui, le problème des retards observés lors de la restitution des bagages. La question est en cours de règlement. «Il y a des normes internationales qui font que l’aéroport Mohammed V a réalisé des avancées», a-t-il expliqué.

Un autre sujet qui fait l’actualité tous les étés, et qui été abordé par le ministre, porte sur l’opération Marhaba 2023, placée sous le haut patronage effectif du roi Mohammed VI, laquelle bénéficie à trois millions de Marocains du monde. «Le gouvernement est mobilisé pour réussir cette opération» rassure-t-il.

Selon lui, «la flotte marocaine de transport maritime des voyageurs est composée de trois compagnies dotées de neuf bateaux». Le contrôle sanitaire des navires est vigoureusement observé dans les ports du Nord, explique Mohamed Abdeljalil. Les prix des billets de la traversée par bateaux «ont baissé de 25% par rapport au début de l’opération, l’inflation ayant impacté ce secteur» ajoute-t-il. Le ministre a d’autre part confirmé que le moteur d’un navire marocain a subi une avarie causée par le feu, rapidement circonscrit. L’incident n’a fait aucune victime.

Evoquant les accidents meurtriers de la circulation, le ministre a reconnu la nécessité de redoubler d’efforts au niveau de la sensibilisation, la prévention et de l’exigence auprès des conducteurs. Il a indiqué que le nombre des morts n’a baissé que de 7% au lieu des 30% escomptés. «Nous avons un grand problème avec les usagers des deux-roues. Sur dix morts causées par des accidents de la circulation, quatre concernent des motocyclistes. De tels accidents surviennent surtout en milieu urbain. Nous avons un programme à mettre en œuvre dans les prochains mois pour freiner cette hémorragie», a-t-il assuré.

Il s’agit d’activer deux programmes de contrôle rigoureux des cyclistes en insistant sur le port du casque de protection et du respect de la vitesse autorisée.

Quant à la question des applications VTC (voiture de transport avec chauffeur), le ministre a reconnu l’existence d’un «vide juridique», affirmant qu’il travaille actuellement, avec d’autres départements, pour trouver une formule qui préserve les «intérêts des uns et des autres».

La relation et dialogue qu’entretiennent le ministère et les transporteurs sont «forts», a estimé le ministre, et de préciser que l’aide directe aux transporteurs professionnels a cessé car «les prix des hydrocarbures se sont stabilisés».

Quant au projet de loi sur l’indexation, destiné à gérer et à fixer la relation du transporteur avec le donneur d’ordre, il connaitra prochainement «une évolution positive». Le ministre s’est déclaré optimiste quant à son adoption, par le parlement, lors de la prochaine année législative.

Interrogé sur l’action du gouvernement, le ministre estime que la coalition gouvernementale est homogène. Et à la question de savoir si un remaniement gouvernemental pourrait intervenir prochainement, Mohamed Abdeljalil a botté en touche affirmant qu’en sa qualité de ministre «ce sujet ne l’intéresse pas. Je fais mon travail, c’est tout».

En guise de conclusion, le ministre a confié qu’il compte partir en vacances le 5 août prochain vers une destination qu’il dit n’avoir pas encore fixée.