Hausse du prix des billets des ferrys entre le Maroc et l’Espagne: les précisions de Mohammed Abdeljlalil

Mohammed Abdeljalil, ministre du Transport et de la logistique.

Lors de son dernier passage à la Chambre des représentants ce lundi 10 juillet, le ministre du Transport et de la logistique, Mohammed Abdeljalil a fait savoir que son département a «sensibilisé» les sociétés internationales de transport maritimes qui relient le Maroc à l’Espagne pour réduire leurs prix durant cette période qui connait une grande affluence des MRE.

«Malgré la libéralisation du transport maritime et la politique de l’offre et de la demande à laquelle répond le secteur, nous nous sommes entretenus dernièrement avec les opérateurs internationaux pour les exhorter à réduire leurs prix. Certains d’entre eux ont réagi positivement et ont déjà réduit de 20% le prix de leurs billets», a-t-il souligné.

Ainsi Mohammed Abdeljalil assure que des billets de ferry sont proposés à la vente à un prix de 5100 dirhams aller-retour pour une voiture transportant 4 personnes entre le port de Tanger Med et celui d’Algeciras et de 4300 entre Sebta et Algeciras, soit une réduction de 1100 dirhams par famille par rapport aux prix affichés au début du mois de juin.

Devant les députés de la première Chambre, le ministre a par ailleurs rappelé que le gouvernement marocain a mobilisé une flotte de 32 navires pour faciliter le retour des MRE, à travers douze lignes maritimes. Cette flotte assurera un total de 538 traversées maritimes hebdomadaires et une capacité estimée à plus de 500.000 passagers et pas moins de 136.000 véhicules par semaine.