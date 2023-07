Wilaya de Casablanca-Settat: aucune autorisation n’a été accordée à la société russe Yango

Par le biais d’un communiqué officiel, la Wilaya affirme avoir appris que la société Yango russe, qui opère dans les services de transport, avait entamé l’organisation et l’offre de services payants de transport de personnes via une application mobile dans la ville de Casablanca.

«Ladite société opère sans licence ni autorisation préalable, en utilisant des véhicules non autorisés et en recourant à des conducteurs non professionnels», souligne le texte diffusé par la Wilaya, insistant sur le fait que ses services n’ont accordé aucune autorisation à une quelconque entité travaillant dans ce domaine.

Lire aussi : VTC: le russe Yango pose ses valises au Maroc

Eu égard à ces pratiques qui enfreignent les dispositions légales en vigueur, et afin d’éviter les dangers et les éventuelles conséquences liées au transport illégal des personnes, souligne le communiqué, la Wilaya tient à rappeler au public les risques que présente le recours aux services de cette société.

Elle avertit également les employés et collaborateurs de l’entreprise des éventuelles sanctions administratives et juridiques qu’ils encourent, conformément aux lois régissant le domaine des services de transport public de personnes.