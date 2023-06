Espagne: un chauffeur de VTC d’origine marocaine tué à l’arme blanche

Un chauffeur de VTC d’origine marocaine a trouvé la mort après qu’un client lui a porté des coups mortels à l’arme blanche. La victime travaillait pour l’entreprise Bolt. Le supposé agresseur et sa campagne avaient sollicité le service de l’entreprise pour aller s’approvisionner en alcool à cinq heures du matin, indique le site d’information Sur In English.

Pendant le trajet, le client a sorti deux couteaux et poignardé le chauffeur à plus de 30 reprises. Selon le récit de la femme qui accompagnait le supposé meurtrier, ce dernier a accusé le chauffeur d’avoir eu des regards déplacés envers sa petite amie.

S’en est suivie une dispute contraignant le chauffeur à sortir du véhicule. Le quadragénaire a alors été poignardé. Une fois tombé à terre, son agresseur en a profité pour lui asséner des coups de poignards qui ont fini par ôter la vie à la victime, tandis que la femme appelait les secours, précise-t-on sur le site d’information.

Alors que le suspect tentait de s’enfuir en volant de la voiture du chauffeur, il a eu un accident. Le présumé meurtrier a résisté et s’est enfermé à l’intérieur du véhicule, avant que les forces de l’ordre n’en brisent les vitres et l’appréhendent. Selon l’enquête judiciaire, le suspect souffrirait de troubles mentaux.