Enseignement supérieur: HEM, Paris Dauphine PSL et l’IAE Paris Sorbonne célèbrent 25 ans d’excellence académique conjointe

Lors de la célébration des 25 ans du MBA conjoint entre HEM Business & Engineering School et ses partenaires, le 2 juillet 2026, à Casablanca (HEM).

Les responsables de HEM Business & Engineering School, de l’Université Paris Dauphine PSL et de l’IAE Paris Sorbonne Business School se sont réunis le 2 juillet à Casablanca aux côtés de nombreux diplômés et partenaires économiques à l’occasion des 25 ans de leur NBA conjoint. Cet événement a permis de revenir sur un quart de siècle d’engagement au service du développement des compétences managériales, de l’entrepreneuriat et de l’accompagnement des cadres supérieurs dans la région.

Dispensé en part-time sur dix-huit mois, le MBA s’adresse aux cadres confirmés qui souhaitent évoluer vers des fonctions de direction tout en poursuivant leur activité professionnelle. Le programme comprend douze modules thématiques, pour un total de 420 heures d’enseignement.

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À l’issue de la formation, les participants obtiennent le MBA de HEM ainsi que le MBA International Paris, délivré conjointement par l’Université Paris Dauphine PSL et l’IAE Paris 1 Université Sorbonne. Cette diplomation confère un grade de master européen reconnu en France, dans l’Union européenne et à l’international. Depuis son lancement, le programme a formé vingt-cinq promotions. Ses diplômés occupent aujourd’hui des fonctions de direction dans des entreprises cotées, des institutions publiques, des groupes privés et des organisations internationales, au Maroc comme à l’étranger.

La célébration organisée à Casablanca a été placée sous le thème HEM, Paris Dauphine et IAE Paris Sorbonne, 25 promotions, un réseau de diplômés. Les échanges ont porté sur l’évolution du rôle des dirigeants, la transformation des organisations, l’impact de l’intelligence artificielle, les transitions durables et les nouveaux besoins en compétences.

Les représentants des trois institutions ont également rappelé l’importance d’une coopération académique capable de relier formation, expérience professionnelle et ouverture internationale. Dans un environnement économique en mutation, ce type de programme vise à permettre aux cadres d’actualiser leurs compétences, de renforcer leur capacité de décision et d’accompagner les transformations des organisations.

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Fondée en 1988 à Casablanca et membre du réseau LCI Éducation, HEM Business & Engineering School est une école marocaine reconnue par l’État qui allie formations en management et recherche appliquée. Elle partage cette excellence en gestion avec deux grandes institutions parisiennes: l’Université Paris Dauphine PSL, spécialisée dans les sciences des organisations et forte de 300 partenariats internationaux, et l’IAE Paris Sorbonne Business School qui, forte de ses 70 ans d’expérience, forme 2.000 cadres par an et anime un réseau de 39.000 alumni.

À travers cette célébration, HEM, Paris Dauphine PSL et l’IAE Paris Sorbonne Business School ont marqué la continuité d’un partenariat académique rare par sa durée, comme elles ont aussi ouvert une réflexion sur les compétences dont auront besoin les dirigeants dans les prochaines années, au Maroc, en Afrique et à l’international.