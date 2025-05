LCI Éducation recentre ses activités au Maroc: une nouvelle stratégie pour HEM et le Collège LaSalle

Le réseau international LCI Éducation amorce une nouvelle phase de développement au Maroc, marquée par un recentrage géographique de ses établissements HEM Business & Engineering School et Collège LaSalle Maroc sur Casablanca et Rabat.

Le groupe LCI Éducation, qui pilote les établissements HEM Business & Engineering School et le Collège LaSalle Maroc, a annoncé une nouvelle orientation stratégique dans le cadre de sa présence en Afrique. Cette évolution vise à concentrer les efforts sur les campus de Casablanca et Rabat, tout en diversifiant l’offre académique pour mieux répondre aux défis actuels de l’enseignement supérieur.

Les campus de Marrakech et Tanger poursuivront leurs activités jusqu’à la fin de l’année universitaire 2024-2025, en respect des engagements pris. Cette décision, adoptée par le Conseil d’administration le 30 janvier 2025, découle d’une évaluation approfondie des aspects pédagogiques, économiques et organisationnels.

Une transition accompagnée et personnalisée

Conscients des répercussions de cette décision sur les étudiants, LCI Éducation a mis en place un dispositif d’accompagnement individualisé. Trois options sont proposées aux étudiants concernés:

- Poursuivre les études à Casablanca ou Rabat, avec une subvention complémentaire et un appui pour trouver un logement.

- Transférer son parcours vers un autre établissement au Maroc, avec un soutien administratif et académique.

- Poursuivre les études à l’étranger, en bénéficiant d’un accès prioritaire aux programmes d’échange du réseau LCI Éducation.

Depuis février 2025, des rencontres individuelles et collectives ont été organisées avec les familles pour expliquer cette réorientation et co-construire des solutions adaptées à chaque cas.

Une attention particulière portée aux collaborateurs

LCI Éducation souligne également son engagement envers les équipes pédagogiques et administratives des campus de Marrakech et Tanger. Le groupe prévoit de favoriser la mobilité géographique pour les collaborateurs souhaitant être relocalisés, de proposer une indemnisation équitable à ceux qui ne le peuvent pas, et d’assurer un accompagnement professionnel personnalisé.

Une ambition universitaire à l’horizon

Cette réorganisation s’inscrit dans une stratégie de transformation à long terme, visant à faire évoluer HEM et le Collège LaSalle Maroc vers un statut d’université. Les contours de ce projet seront précisés dans les mois à venir, marquant une nouvelle ère pour le réseau LCI Éducation en Afrique.

La Direction Générale réaffirme sa volonté d’accompagner cette transition avec responsabilité, transparence et respect envers l’ensemble des parties prenantes.