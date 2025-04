HEM au Gitex Africa 2025: l’excellence académique marocaine connectée à l’innovation mondiale

Bouchra By, vice-présidente LCI Éducation Afrique et directrice générale de HEM Business & Engineering School et Collège LaSalle Maroc. (A.Et-Tahiry/Le360)

HEM, école n°1 au Maroc en Business & Engineering Education, fièrement membre de LCI Éducation, un groupe international présent sur 5 continents avec plus de 23 campus à travers le monde a marqué sa présence avec ambition au Gitex Africa 2025, le rendez-vous incontournable de la technologie et de l’innovation en Afrique.

Cette participation stratégique a permis à HEM de mettre en lumière son offre complète et innovante en matière de formations:

- Formations Executives, MBA et certificats professionnels;

- Formations initiales en management, marketing, audit, finance et ressources humaines;

- Programmes d’ingénierie en informatique, intelligence artificielle, Big Data et cybersécurité;

- Formations sur-mesure dédiées aux entreprises.

Par ailleurs, Bouchra By, vice-présidente LCI Éducation Afrique et directrice générale de HEM Business & Engineering School et Collège LaSalle Maroc, a marqué cette édition par une intervention remarquable sur la scène TechTalks. Elle a brillamment présenté une thématique d’actualité et d’envergure: «L’impact de l’intelligence artificielle sur le secteur de l’éducation».

Cette conférence a suscité un vif intérêt et a réuni une audience nombreuse composée de professionnels, d’experts et de passionnés venus échanger sur les transformations majeures que traverse le monde de l’éducation à l’ère de l’IA.

À travers cette présence forte, HEM réaffirme son engagement à former les leaders et talents de demain, en phase avec les défis économiques, numériques et sociétaux du Maroc et du continent africain.