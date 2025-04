GITEX AFRICA 2025: signature d’un partenariat institutionnel entre l’Université Internationale de Rabat et CIH BANK

Ce partenariat s’articule autour de quatre axes majeurs, pensés pour encourager l’innovation, renforcer la recherche, stimuler l’esprit entrepreneurial et accompagner la formation des jeunes talents.

Axe 1. Participation des étudiants et startups au Lab d’innovation IA de CIH BANK

· Co-incubation de projets sur des thématiques prioritaires pour la banque

· Implication des étudiants dans des projets technologiques concrets

· Stages de fin d’études

· Mise en place d’un cadre d’Open Innovation Université–Entreprise autour des enjeux financiers et bancaires

· Renforcement des compétences en innovation et entrepreneuriat

Axe 2. Recherche & Développement

· Exploration des sujets à fort impact pour la banque

· Déclinaison des sujets en use cases concrets

· Développement de solutions technologiques innovantes à intérêt commun

Axe 3. Organisation d’événements communs

· Hackathons annuels

· Événements parascolaires

· Business Days thématiques

Axe 4. Formation Exécutive

· Sensibilisation des dirigeants aux technologies émergentes et à l’intelligence artificielle

· Formation des formateurs et création de relais internes d’innovation

À travers ce partenariat, CIH BANK et l’UIR unissent leurs forces pour accélérer la transformation digitale du secteur bancaire, promouvoir l’innovation et faciliter l’intégration professionnelle des jeunes talents, leviers majeurs du développement économique et technologique.