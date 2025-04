GITEX Africa 2025: la Fondation Mohammed VI s’allie à MipihSIB pour digitaliser la santé au Maroc

Ahmed Bennana, DG du site Rabat de la fondation Mohammed VI des sciences et de la santé et Mostafa Lassik, directeur général du MipihSIB. (A.Et-Tahiry/Le360)

La Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé (FM6SS) a profité de sa participation au GITEX Africa Morocco 2025, qui se tient jusqu’au 16 avril à Marrakech, pour sceller des partenariats stratégiques.

Dans cette optique, cette institution à but non lucratif a établi un partenariat avec le français MipihSIB pour accélérer la digitalisation du système de santé marocain, en développant des solutions numériques pour la gestion des données, l’amélioration du parcours patient et la modernisation des hôpitaux.

«Il ne s’agit pas seulement de digitaliser des processus, mais de bâtir les fondations d’une souveraineté numérique dans la santé au Maroc. Nous avons identifié deux hôpitaux prioritaires pour initier cette transformation: l’hôpital universitaire international Mohammed VI de Bouskoura et l’hôpital universitaire international Mohammed VI de Rabat. D’ici 2027, nous visons une augmentation de 30% de l’efficacité opérationnelle dans les hôpitaux concernés grâce à la digitalisation», souligne le directoire de la FM6SS.

Ce partenariat permettra aux patients marocains d’accéder à des soins de qualité dans des délais d’attente réduits grâce à une gestion numérique optimisée, ont expliqué les deux institutions.

Au-delà du transfert de savoir-faire, ce partenariat s’accompagne d’un programme opérationnel ambitieux, centré sur la montée en compétences des professionnels, l’accompagnement des établissements de santé sur le terrain et le déploiement de solutions éprouvées, conformes aux standards internationaux de performance, de qualité et de sécurité.

«Nous croyons en un modèle de coopération qui place les acteurs marocains au cœur de la transformation digitale de leur propre système de santé», souligne Mostafa Lassik, directeur général du MipihSIB.

Avec plus de 50 ans d’expertise dans la digitalisation du système de santé français, MipihSIB met à disposition de la FM6SS son savoir-faire technologique et son expérience des enjeux numériques hospitaliers.

«Ce partenariat entend ainsi favoriser la coopération entre acteurs partageant des valeurs communes et l’échange de solutions éprouvées, dans une logique de mutualisation et de montée en puissance des systèmes de santé du continent africain», indiquent les deux partenaires.

Cette coopération stratégique vise à positionner le Maroc comme un catalyseur de bonnes pratiques en matière de santé numérique, en offrant un modèle reproductible pour les autres pays du continent participant au GITEX Africa, notent-ils.

La souveraineté numérique et la protection des données de santé

En s’associant au premier hébergeur français certifié HDS (une obligation réglementaire qui s’adresse aux prestataires d’hébergement de données de santé à caractère personnel), ce partenariat permet de bénéficier d’un partage d’expérience en matière de souveraineté numérique pour garantir la sécurité, la confidentialité et la maîtrise des données médicales sensibles.

«En hébergeant les données de santé sur des infrastructures souveraines, conformes aux meilleures normes éthiques et technologiques, la protection des informations personnelles des patients marocains est ainsi garantie, tout en renforçant la confiance dans le numérique», soulignent-ils.

Cette approche permet ainsi au Maroc de conserver le contrôle stratégique de ses données de santé, à l’abri des dépendances extérieures, dans un contexte de cybermenaces croissantes à l’échelle mondiale, ajoutent-ils.

Ce partenariat s’articule autour de six axes majeurs: l’amélioration de la qualité des soins et de l’accès aux traitements, la formation digitale des professionnels de santé, la prévention en santé, la recherche et l’innovation, l’intelligence artificielle et l’informatique médicale, ainsi que le sport et la santé.

Le plus grand événement Health Tech d’Afrique

En marge du GITEX Africa Morocco 2025, la FM6SS a signé un accord avec le ministère de la Santé et Kaoun International pour encourager l’innovation, la santé numérique et les partenariats public-privé au Maroc et en Afrique, et pour créer le GITEX Future Health Africa Morocco à Casablanca en avril 2026.

Placé sous l’égide du ministère, ce partenariat stratégique positionne la FM6SS comme partenaire principal sur les volets soins, formation et recherche, avec pour ambition de structurer un dialogue entre décideurs, experts et chercheurs internationaux, de mettre en lumière les initiatives marocaines en matière de santé numérique et d’accélérer les investissements, le transfert de technologies et le développement des compétences dans tout l’écosystème africain.