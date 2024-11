Deuxième édition de l’International E-Health forum

Présidé par le professeur Lahcen Beyamani, PDG de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, ce forum visait à promouvoir l’innovation, la collaboration et l’investissement dans les soins de santé numériques au Maroc. Des professionnels de la santé, innovateurs technologiques, investisseurs et régulateurs de divers horizons se sont réunis pour explorer les technologies de pointe dans ce domaine en pleine expansion.

Des personnalités influentes au rendez-vous

Plusieurs ministres marocains ont participé aux discussions, notamment Amine Tahraoui, ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Azzedine El Midaoui, ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation et Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration. Plus de 150 intervenants nationaux et internationaux ont animé cet événement à travers des conférences, tables rondes et ateliers.

Une immersion dans les innovations de la santé numérique

Durant les deux jours de forum, les participants ont eu l’occasion d’aborder des thèmes variés tels que l’intelligence artificielle appliquée à la santé, la télémédecine, la robotique médicale ou la cybersécurité des données de santé. Ce rassemblement se veut une plateforme d’échange pour promouvoir des solutions concrètes visant à améliorer les soins de santé au Maroc.

Parmi les activités phares, un hackathon a permis aux étudiants et jeunes talents de développer des solutions technologiques pour répondre aux défis de la santé numérique dans le pays.

Vers une digitalisation inclusive des soins de santé

Les débats ont porté sur des enjeux cruciaux pour l’avenir, tels que la digitalisation du parcours de soins, la couverture sociale généralisée, les avancées en diagnostics et médecine personnalisée grâce à l’IA et les nouvelles technologies en médecine d’urgence. L’inclusion, l’accessibilité et la sécurité des services de santé numérique ont été également au cœur des échanges.

L’International E-Health Forum 2024 se positionne ainsi comme un rendez-vous incontournable pour les acteurs de la santé numérique, désireux de repenser les modèles de soins et d’ouvrir la voie vers une médecine accessible et innovante.