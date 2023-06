L’Université Mohammed VI des sciences et de la santé: une journée portes ouvertes le mercredi 21 juin

L’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé (UM6SS) vient d’annoncer la tenue de sa journée portes ouvertes le mercredi 21 juin 2023, à partir de 9h00, au campus Anfa-City. Cet événement offre aux futurs étudiants l’occasion de découvrir le large panel de formations proposées par l’université.

Durant cette journée, l’UM6SS proposera un programme riche en activités, qui permettra aux visiteurs de découvrir la vie au sein du campus, notamment les équipements pédagogiques, les espaces d’apprentissage et les différents aspects de la vie estudiantine.

Les enseignants, les doyens, les directeurs d’établissement ainsi que les étudiants actuels seront présents pour répondre aux questions et offrir un aperçu concret de l’environnement académique de l’UM6SS.

De plus, des présentations détaillées axées sur les différents programmes académiques seront animées par les différents établissements de l’Université, notamment la Faculté de médecine, la Faculté de médecine dentaire, la Faculté de pharmacie, la Faculté des sciences et techniques de santé (FSTS), l’École supérieure de génie biomédical (ESGB), l’École internationale de santé publique (EISP) et l’Institut supérieur de biosciences et biotechnologies (ISBB).

Des ateliers interactifs dirigés par les enseignants permettront également de trouver des réponses à toutes les interrogations des bacheliers. Des stands d’information seront mis en place pour présenter les divers clubs et associations étudiantes, ainsi que les opportunités de stages disponibles au sein de l’Université.

Par ailleurs, pour les étudiantes et étudiants qui sont prêts à intégrer l’UM6SS, les inscriptions sur place sont disponibles tout au long de la journée. Une occasion de profiter de conseils des responsables pédagogiques et d’orientation en tout ce qui concerne les procédures d’admission et les bourses d’études offertes par l’université.

Pour plus d’informations sur cet événement, l’université invite les bacheliers à visiter son site web à l’adresse www.um6ss.ma.