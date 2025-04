GITEX Africa 2025: l’AMDIE contribue au renforcement de l’écosystème tech marocain

L’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) a participé activement à GITEX Africa 2025, qui s’est tenu du 14 au 16 avril à Marrakech.

«C’est un salon qui représente pour nous une belle occasion pour montrer les progrès de notre écosystème tech et les opportunités d’investissement qu’il offre sachant que le Maroc avance pour devenir un acteur important de digital en Afrique», a indiqué, dans une déclaration pour Le360, Mouizz El Alami, chef du département digital et outsourcing chez l’AMDIE.

«Notre objectif est double: nous veillons premièrement à positionner nos entreprises à l’international, mais aussi à attirer davantage de projets d’investissement qui contribueront à renforcer et structurer cet écosystème tech marocain», a-t-il ajouté.

En tant que partenaire institutionnel, l’AMDIE a contribué à positionner le Maroc comme un hub technologique africain, en facilitant les investissements et en promouvant l’innovation numérique. Sa présence à GITEX Africa 2025 souligne l’importance de la collaboration entre les secteurs public et privé pour stimuler la croissance économique et renforcer la compétitivité du pays sur la scène internationale.