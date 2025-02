AMDIE: élargissement des bénéficiaires des deux programmes d’accompagnement à l’export à guichet ouvert

Cette décision a été prise au vu de l’engouement que suscite les deux programmes d’accompagnement à l’export de l’AMDIE auprès des exportateurs confirmés et des primo-exportateurs opérant dans les secteurs de l’industrie et/ou des services, ainsi que de fortes ambitions affichées par la plupart d’entre eux en termes de chiffre d’affaires additionnel à l’export et de création d’emplois, au cours des années 2025-2026.

Export Morocco Now

L’élargissement des bénéficiaires du programme cible les deux catégories d’entités suivantes:

- Les entreprises/coopératives confirmées à l’export: entités ayant réalisé un chiffre d’affaires à l’export supérieur à 5 millions de dirhams en moyenne sur les trois dernières années.

- Les primo-exportateurs: entités n’ayant jamais effectué d’opération d’exportation ou ayant réalisé un chiffre d’affaires à l’export ne dépassant pas 5 millions de dirhams en moyenne sur les trois dernières années.

Le programme se décline en quatre composantes:

1- Intelligence économique et veille.

2- Promotion, prospection et démarchage.

3- Accès aux marchés via le référencement et les appels d’offres à l’étranger.

4- Cycles de séminaires thématiques axés sur les aspects opérationnels de l’export.

Candidater via le lien https://www.morocconow.com/exportmorocconow

Export Morocco Nowwomen

La 2ème phase du programme cible les entités gérées par des femmes et dont le chiffre d’affaires à l’export a été inférieur à 5 millions de dirhams au cours de l’année 2023. Le programme s’articule autour des 3 dimensions suivantes:

1- Cycles de séminaires thématiques axés sur les aspects opérationnels de l’export et élaboration d’un business plan à l’export.

2- Appui à la certification et/ou à la digitalisation.

3- Mise en relation à travers la participation aux rencontres B2B.

Export Morocco Nowwomen est réalisé en partenariat avec l’Association des femmes chefs d’entreprises du Maroc (AFEM) et avec l’appui technique et financier de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), dans le cadre du programme «Women in business», co-financé par l’Union européenne.

Candidater via le lien https://www.morocconow.com/exportmorocconowwomen