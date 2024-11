Classement Eduniversal 2023: HEM Business & Engineering School en tête des écoles de commerce marocaines

Nouvelle consécration pour HEM Business & Engineering School. L’institution d’enseignement supérieur privé fondée en 1988 est arrivée première du classement Eduniversal 2023 des «3 Palmes d’Excellence» pour les écoles de commerce marocaines.

Ce classement évalue chaque année les établissements d’enseignement supérieur à l’échelle internationale en se basant sur la réputation académique, l’insertion professionnelle des diplômés et l’ouverture internationale. Dans cette édition, HEM Business & Engineering School a été reconnue pour sa qualité académique et son influence régionale.

Lire aussi : HEM lance un nouveau cycle d'études en ingénierie informatique

Plusieurs programmes de master de HEM Business & Engineering School ont été classés premiers au niveau national dans leurs catégories respectives. Il s’agit du Master Comptabilité Contrôle & Audit (CCA), du Master Marketing, du Master Finance, du Master Management International & Logistique et du MBA Management Général - Paris Dauphine - IAE Paris. Ces distinctions reflètent les performances de ces programmes dans leurs domaines respectifs.

«Cette reconnaissance renforce notre détermination à poursuivre notre mission d’excellence académique et à contribuer activement au développement économique et social du Maroc, tout en ayant un impact régional et continental. Nous sommes fiers de voir nos efforts récompensés et restons engagés à offrir une éducation de qualité à nos étudiants», a déclaré à l’occasion la directrice générale de HEM Business & Engineering School, Bouchra By.

HEM Business & Engineering School est, pour rappel, membre du réseau international LCI Éducation, qui compte 23 campus d’enseignement supérieur sur cinq continents. Cette affiliation offre à l’institution des opportunités d’échanges académiques et culturels, ainsi qu’une ouverture sur les pratiques éducatives internationales.