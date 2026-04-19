HEM célèbre ses lauréats et lance sa première promotion d’ingénieurs

HEM organise ses cérémonies les 20 et 21 avril à Casablanca, puis le 24 avril à Rabat, réunissant plusieurs promotions issues des filières Finance & CCA, Marketing et Logistique. La présence de Abdellatif Maâzouz, président du Conseil de la région Casablanca–Settat, et de Lamia Benmakhlouf, Directrice Générale du MITC – Technopark Maroc, traduit l’ancrage de l’école dans les sphères économiques et institutionnelles.

Ce positionnement s’inscrit dans une trajectoire académique consolidée, fondée sur une offre de formation alignée avec les besoins du tissu productif national.

La valeur du diplôme HEM repose sur une articulation équilibrée entre enseignement théorique, immersion en entreprise et encadrement par des professionnels. Les filières proposées répondent directement aux besoins des entreprises en matière de gestion financière, de marketing, de logistique et d’ingénierie.

L’intégration de stages et d’interventions de praticiens renforce l’employabilité des lauréats, qui accèdent à des fonctions opérationnelles dès leur insertion sur le marché du travail. Cette adéquation contribue à consolider la crédibilité du diplôme auprès des recruteurs.

Dans un contexte marqué par la digitalisation, l’ouverture internationale et l’évolution rapide des métiers, l’école inscrit son modèle pédagogique dans les transformations de l’économie marocaine. Les programmes intègrent ainsi des compétences analytiques, managériales et décisionnelles, en phase avec les exigences actuelles des entreprises.

Les cérémonies de diplomation de HEM traduisent ainsi le renouvellement d’un capital humain appelé à intervenir dans des secteurs stratégiques.

Un réseau au service de l’insertion

HEM s’appuie sur un écosystème structuré, associant intervenants, partenaires et réseau d’anciens. La désignation de parrains issus de fonctions clés renforce les passerelles entre les lauréats et le monde professionnel.

Cet ancrage facilite l’accès aux opportunités et contribue à structurer des trajectoires professionnelles dès les premières années de carrière.

La sortie de la première promotion de l’école d’ingénierie de HEM, le 21 avril à Casablanca, marque une étape importante dans la stratégie de développement de l’école. L’ouverture à l’ingénierie répond à une demande croissante en profils techniques capables d’accompagner les transformations industrielles et numériques.

Cette évolution traduit une stratégie de diversification, reposant sur des passerelles entre management et technologies, en phase avec les mutations du marché.

Au cœur du modèle HEM: l’employabilité. Et les résultats sont mesurables. Selon l’enquête d’insertion HEM menée auprès de la promotion 2024/2025, 86% des diplômés de HEM Business & Engineering School sont en emploi à l’issue de leur formation. Un taux qui reflète la pertinence d’une pédagogie construite autour des réalités du marché: compétences opérationnelles, maîtrise des enjeux digitaux, ouverture internationale.

Pour HEM, ces cérémonies ne sont pas un rituel de fin de parcours. Elles sont la démonstration publique et assumée, d’une institution qui tient ses promesses, envers ses étudiants, envers les entreprises, envers le Maroc.