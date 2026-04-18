Economie

HEM et LaSalle Maroc mobilisés au Forum International de l’Étudiant avec la FRMF

Stand de HEM au Forum International de l’Étudiant.

LCI Education participe au Forum International de l’Étudiant à Casablanca afin de renforcer sa visibilité auprès des futurs bacheliers. Représenté par HEM Business & Engineering School et le Collège LaSalle Maroc, le groupe met en avant son offre de formations professionnalisantes, appuyée par une opération d’animation en partenariat avec la FRMF pour capter l’attention des visiteurs.

Par Contenu de marque
Le 18/04/2026 à 12h58

La présence de LCI Education au Forum International de l’Étudiant, organisé du 16 au 19 avril à la Foire Internationale de Casablanca, s’inscrit dans une stratégie de visibilité auprès des futurs bacheliers, en cohérence avec le positionnement de ses établissements. Le groupe y est représenté par HEM Business & Engineering School et le Collège LaSalle Maroc, deux structures orientées vers des formations professionnalisantes.

Dans le prolongement de cette présence, une activité ciblée vient renforcer l’interaction avec les visiteurs. Un tirage au sort est ainsi prévu pour les bacheliers participants, dans le cadre du partenariat entre LCI Education et la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), afin de renforcer l’engagement direct avec le public étudiant.

Lire aussi : LCI Éducation recentre ses activités au Maroc: une nouvelle stratégie pour HEM et le Collège LaSalle

Cette stratégie se décline à travers la mise en jeu de plusieurs lots distincts selon les établissements représentés. HEM propose 4 maillots officiels de l’équipe nationale, tandis que le Collège LaSalle Maroc met en avant 4 chemises «Tenue de la Gloire», conçues par une étudiante en design de mode et réalisées pour les Lions de l’Atlas, ce qui inscrit l’initiative dans une logique de valorisation des productions académiques.

L’ensemble s’articule autour d’un temps fort programmé les vendredi 17 et Samedi 18 Avril de 11h à 12h, moment dédié à l’animation du tirage au sort. Une telle initiative vise à capter l’attention des visiteurs tout en donnant une visibilité concrète aux réalisations issues des cursus proposés

Par Contenu de marque
Le 18/04/2026 à 12h58
#HEM#Collège LaSalle#Forum International de l’Étudiant#LCI Education

LEs contenus liés

Lifestyle

Le Collège LaSalle Maroc célèbre l’excellence de la création marocaine

Société

LCI Éducation recentre ses activités au Maroc: une nouvelle stratégie pour HEM et le Collège LaSalle

Entreprise

HEM au Gitex Africa 2025: l’excellence académique marocaine connectée à l’innovation mondiale

Société

Classement Eduniversal 2023: HEM Business & Engineering School en tête des écoles de commerce marocaines

Articles les plus lus

1
Mix hydrique: comment le Maroc pousse plus loin l’interconnexion des bassins
2
Après 40 ans de bons et loyaux services…
3
Aide aux transporteurs: du «3 dirhams par litre» au statu quo, un rétropédalage qui ne dit pas son nom
4
La ménopause, un sujet tabou qu’il faudra bien briser un jour (même au Maroc)
5
Christophe Lecourtier, à la bonne place, au bon moment
6
Parution. Dans un livre choc, l’historien Pierre Vermeren démonte les ressorts de la relation «pathologique» France-Algérie
7
Sortie explosive de Mike Walts: l’avenir de la MINURSO doit s’inscrire dans le cadre du plan d’autonomie
8
Le diesel au même prix que l’essence: voici les prix affichés ce jeudi à Casablanca
Revues de presse

Voir plus