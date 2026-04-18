HEM et LaSalle Maroc mobilisés au Forum International de l’Étudiant avec la FRMF

La présence de LCI Education au Forum International de l’Étudiant, organisé du 16 au 19 avril à la Foire Internationale de Casablanca, s’inscrit dans une stratégie de visibilité auprès des futurs bacheliers, en cohérence avec le positionnement de ses établissements. Le groupe y est représenté par HEM Business & Engineering School et le Collège LaSalle Maroc, deux structures orientées vers des formations professionnalisantes.

Dans le prolongement de cette présence, une activité ciblée vient renforcer l’interaction avec les visiteurs. Un tirage au sort est ainsi prévu pour les bacheliers participants, dans le cadre du partenariat entre LCI Education et la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), afin de renforcer l’engagement direct avec le public étudiant.

Lire aussi : LCI Éducation recentre ses activités au Maroc: une nouvelle stratégie pour HEM et le Collège LaSalle

Cette stratégie se décline à travers la mise en jeu de plusieurs lots distincts selon les établissements représentés. HEM propose 4 maillots officiels de l’équipe nationale, tandis que le Collège LaSalle Maroc met en avant 4 chemises «Tenue de la Gloire», conçues par une étudiante en design de mode et réalisées pour les Lions de l’Atlas, ce qui inscrit l’initiative dans une logique de valorisation des productions académiques.

L’ensemble s’articule autour d’un temps fort programmé les vendredi 17 et Samedi 18 Avril de 11h à 12h, moment dédié à l’animation du tirage au sort. Une telle initiative vise à capter l’attention des visiteurs tout en donnant une visibilité concrète aux réalisations issues des cursus proposés