Le Collège LaSalle Maroc célèbre l’excellence de la création marocaine

Le Collège LaSalle Maroc a célébré, la 36ème édition de son emblématique défilé de mode Révélations, vendredi 20 juin à l’hôtel Hyatt Regency Casablanca.

Incontournable du paysage artistique et culturel marocain, le défilé Révélations incarne depuis plus de trois décennies l’histoire, la passion et la créativité au service de la mode.

Véritable vitrine du talent des étudiants en Design de Mode du Collège LaSalle Maroc, issus des filières Stylisme-Modélisme et Manager Stylisme-Modélisme, l’événement révèle chaque année une nouvelle génération de créateurs prometteurs.

Lire aussi : LCI Éducation recentre ses activités au Maroc: une nouvelle stratégie pour HEM et le Collège LaSalle

Cette édition 2025 s’est distinguée par une thématique forte: le «Made in Morocco». Un hommage vibrant à l’identité marocaine, qui met en lumière la richesse de l’artisanat local, la diversité culturelle du Royaume et l’élan créatif de ses jeunes stylistes.

Les créations présentées sont le fruit de trois années de formation exigeante, mêlant technique, recherche artistique et expression personnelle. Chaque pièce raconte une histoire, celle d’un héritage revisité avec audace, finesse et modernité.

Bien plus qu’un événement académique, Révélations s’affirme comme une véritable plateforme de lancement pour la nouvelle scène mode marocaine. Les étudiants y vivent une immersion professionnelle complète: de la conception des collections à la scénographie, en passant par la direction artistique et la gestion de projet.

L’édition 2025 a rassemblé plus de 1.000 invités: stylistes et couturiers de renom, artistes, influenceurs, représentants des médias, diplomates et responsables d’institutions culturelles.

Pendant 90 minutes, le public a été transporté dans un univers où l’élégance du patrimoine marocain dialogue avec les codes de la création contemporaine, donnant naissance à des collections à la fois raffinées, puissantes et porteuses de sens.