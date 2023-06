Et de 34 pour le grand défilé de mode «Révélations» de Collège LaSalle

Collège Lasalle a organisé son 34ème grand défilé de monde, le vendredi 23 juin 2023 au Hyatt Regency de Casablanca. Ce défilé aux normes internationales intitulé «Révélations» dévoilera les créations artistiques des lauréats de la filière Design.

Ce défilé auquel ont assisté plusieurs personnalités dont Abdelatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Sébastien Moffet, représentant de l’Ambassade du Canada au Maroc, Jacque Marchand, fondateur de Collège LaSalle, Claude Marchand, CEO de LCI Éducation.

Cette belle manifestation aux couleurs du drapeau et de la culture du Maroc était un véritable hommage à une jeune et talentueuse génération qui repousse tous les jours les limites de la créativité, à travers des créations et modèles inédits autour de plusieurs thématiques dont on citera: Hikayate Maghribiya, Fashion Chemistry, Free Sport-Style, Vision 2.0, Make it VIP.

Chaque création révélée durant la 34ème édition du grand défilé de mode de Collège LaSalle, a représenté l’expression artistique des créateurs – futurs designers de demain, et reflète la maîtrise profonde et la dose inégalée de créativité des apprenants et lauréats de Collège LaSalle.

Implanté au Maroc en 1989, Collège LaSalle, membre de LCI Éducation, a pu au fil du temps, former de nombreux stylistes et modélistes dont plusieurs sont aujourd’hui connus et reconnus au Maroc comme à l’étranger.