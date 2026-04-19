Société

Comment LCI Education (HEM, Collège Lasalle) accompagne les bacheliers vers l’excellence et la réussite professionnelle

VidéoPrésent en force au Forum international de l’étudiant, qui s’est tenu du 16 au 19 avril à Casablanca, le groupe LCI Education Afrique (HEM, Collège Lasalle) a présenté des choix de parcours où l’excellence académique n’a d’égal que son intégration à un projet professionnel. Au programme, des offres diversifiées, pointues et à forte employabilité en faveur des bacheliers. Les explications de Bouchra By, vice-présidente LCI Education Afrique.

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Le 19/04/2026 à 17h26
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#HEM#Collège Lasalle#LCI Education

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