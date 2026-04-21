Casablanca: HEM Business & Engineering School célèbre sa promotion 2025
VidéoS’est tenue à HEM Business & Engineering School lundi 20 avril à Casablanca, la cérémonie de remises des diplômes de la promotion 2025. L’évènement a réuni 125 lauréats en finance et contrôle, en comptabilité et audit, en présence de leurs familles, enseignants et leur parrain, Abdellatif Maâzouz, président du conseil régional de Casablanca-Settat. Cette remise des diplômes a été l’occasion de mettre en avant l’insertion des lauréats sur le marché du travail entre emploi, carrière à l’international et entrepreneuriat, tout en leur rappelant leur rôle dans le développement du pays.