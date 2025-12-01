Engrais marocains: une croissance record sur le marché brésilien en 2025

Le Maroc s’impose comme un partenaire stratégique pour le Brésil dans le domaine des engrais. D’après les chiffres du ministère brésilien du Développement, de l’Industrie, du Commerce et des Services, compilés par la Chambre de commerce arabo-brésilienne, le Brésil a importé 559,18 millions de dollars d’engrais phosphatés marocains, entre janvier et octobre 2025, soit une progression de 30,19 % par rapport à la même période en 2024.

Au total, les exportations marocaines vers le Brésil ont atteint 1,31 milliard de dollars soutenues par une demande croissante d’engrais, qu’il s’agisse de phosphate brut ou d’engrais composés.

Dans ce contexte, les engrais composés se positionnent comme le deuxième produit marocain le plus importé par le Brésil, juste après le phosphate, renforçant ainsi la place stratégique du Maroc dans l’approvisionnement agricole du géant sud-américain.

À l’inverse, les ventes brésiliennes vers le Maroc présentent un bilan plus mitigé, avec une baisse de 5 % sur un an, pour s’établir à environ 1 milliard de dollars, reflétant un recul dans plusieurs secteurs clés.

Les exportations brésiliennes vers le Maroc restent dominées par les produits alimentaires. Le sucre reste le principal produit brésilien vendu au Maroc, avec 462,4 millions de dollars, suivi du maïs et du bétail. Toutefois, le sucre enregistre une chute marquée de 35,2 %, illustrant le recul des ventes brésiliennes dans ce secteur.

Malgré cette baisse côté brésilien, les échanges bilatéraux restent globalement stables, avec un total de 2,3 milliards de dollars, soit une légère diminution de 0,3 % par rapport à 2024, selon un média brésilien.

La demande brésilienne pour les engrais marocains devrait continuer à croître en 2026, portée par l’extension des surfaces agricoles dans le pays. Le Maroc s’affirme ainsi comme un acteur majeur des échanges avec le Brésil, consolidant sa position sur un marché clé de l’agriculture mondiale.