Derrière les portes d’un data center, la continuité de service ne repose pas uniquement sur les serveurs. Alimentation électrique, refroidissement, surveillance, contrôle d’accès ou encore redondance des connexions: tout est pensé pour éviter la moindre interruption. C’est dans cet environnement, au sein de son site de Rabat Technopolis, qu’inwi a présenté ce jeudi 26 novembre les infrastructures sur lesquelles s’appuient ses offres d’hébergement, de cloud souverain et de cybersécurité.

Le site fait partie d’un réseau de neuf data centers répartis entre Rabat, Casablanca, Settat, Tanger, Oujda, Meknès, Marrakech et Agadir. Quatre d’entre eux, situés à Rabat, Settat et Marrakech, disposent de la certification Tier III Facility délivrée par Uptime Institute, un référentiel international qui évalue notamment la résilience et la disponibilité des infrastructures. Selon les sites et les périmètres concernés, le réseau répond également à des standards comme ISO 27001 et PCI DSS, notamment pour la gestion de la sécurité de l’information et la protection des données de paiement.

Dans un data center, la moindre interruption peut avoir des répercussions sur les services hébergés. Pour prévenir ce risque, le site de Rabat Technopolis dispose de groupes électrogènes capables de prendre le relais en cas de coupure électrique. Leur fonctionnement est assuré par une réserve de carburant stockée sur place, qui permet au centre de tenir jusqu’à sept jours, alors que les recommandations générales se situent plutôt entre deux et trois jours d’autonomie.

La sécurité du site repose également sur un contrôle strict des accès. Toute intervention doit faire l’objet d’une demande interne validée, avant vérification de l’identité du visiteur et accompagnement dans les locaux. Plus d’une centaine de caméras assurent par ailleurs la surveillance du site, tandis que les alertes liées aux incendies ou aux fuites d’eau sont suivies à la fois sur place et à distance, depuis le centre d’opérations de Casablanca.

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Le dispositif comprend notamment un système de détection et d’extinction automatique des incendies, conçu pour intervenir rapidement sans perturber le fonctionnement des installations. Les conditions environnementales des salles informatiques font également l’objet d’un suivi permanent. La température est maintenue autour de 24 à 25 degrés, avec un contrôle de l’humidité, afin de préserver le fonctionnement des équipements.

Autre dispositif, celui de l’interconnexion entre opérateurs. Une salle dédiée accueille les équipements de Maroc Telecom et d’Orange, qui peuvent y raccorder leurs clients sans accéder aux salles informatiques d’inwi. Le site dispose de plusieurs adductions distinctes, destinées à renforcer la redondance des connexions et à limiter les risques d’interruption.

Des données hébergées au Maroc, dans un cloud souverain

Au-delà de l’infrastructure physique, inwi mise sur ses plateformes de cloud souverain pour répondre aux besoins des entreprises et des administrations souhaitant externaliser une partie de leur système d’information sans sortir leurs données du territoire national.

L’opérateur dispose de deux plateformes cloud souverain, reposant sur des technologies distinctes et hébergées sur plusieurs zones géographiques au Maroc. Elles permettent aux clients de déployer leurs applications, de stocker leurs données ou d’étendre leurs ressources informatiques sans avoir à investir dans l’ensemble des équipements nécessaires en interne.

«Aujourd’hui, les clients qui sont soumis à des réglementations spécifiques ou à des lois marocaines se doivent de respecter ce paysage réglementaire et doivent s’assurer que leurs données sensibles et critiques sont hébergées et protégées selon les exigences qui leur sont imposées», explique Nawal Hadji, Senior Manager cybersécurité chez inwi.

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Dans ce modèle, les clients restent maîtres de leurs données et de leur système d’information, tandis que l’opérateur assure la gestion de l’infrastructure cloud. Des prestations d’infogérance peuvent toutefois être proposées lorsque les organisations souhaitent déléguer davantage de tâches.

Les plateformes affichent un taux de disponibilité annoncé de 99,99% et reposent sur une architecture répartie sur deux data centers géographiquement distincts. En cas d’incident majeur sur l’un des sites, les mécanismes de reprise permettent de basculer les services vers l’autre infrastructure. Les environnements des différents clients sont également cloisonnés, afin de garantir leur séparation.

Ce modèle permet aussi de limiter les investissements dans les équipements informatiques, en privilégiant un abonnement mensuel ou annuel. «Le client s’affranchit complètement de la gestion de l’infrastructure, puisque ce sont les équipes inwi qui veillent à ce que les plateformes et les équipements soient maintenus, aux normes et renouvelés technologiquement quand il le faut», précise un responsable de l’opérateur.

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L’hébergement et le cloud s’accompagnent d’un volet cybersécurité destiné à protéger les services et les données contre les attaques. inwi propose notamment des solutions Anti-DDoS, qui visent à préserver la disponibilité des services en ligne, des pare-feu de nouvelle génération pour contrôler et analyser le trafic, ainsi que des pare-feux applicatifs web pour protéger les applications et les API.

Ces services sont opérés depuis les infrastructures de l’opérateur au Maroc, par des équipes locales. Ils s’adressent notamment aux organisations confrontées à des exigences réglementaires, mais aussi à l’évolution des techniques d’attaque, désormais alimentées par de nouveaux outils et usages de l’Intelligence artificielle.

Les infrastructures d’inwi sont mobilisées auprès d’acteurs de différents secteurs, notamment bancaire, public et industriel. Dans le secteur public, elles accompagnent des projets de digitalisation des services. Dans l’industrie, elles répondent également à des besoins de connectivité et d’exploitation, notamment pour des parcs éoliens ou des réseaux privés. Les responsables d’inwi rappellent notamment le déploiement d’un réseau 5G privé au port de Nador West Med, réalisé avec China Mobile, comme une première référence nationale dans ce domaine.

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L’enjeu est désormais de suivre l’évolution des besoins en puissance de calcul, notamment avec la montée en charge de l’Intelligence artificielle. Les data centers sont conçus pour être exploités sur une vingtaine d’années, voire 20 à 25 ans, mais leurs équipements informatiques doivent régulièrement évoluer pour suivre les nouvelles exigences technologiques.

«Nous sommes sur une architecture modulaire. Au fur et à mesure que nous contractons des clients et que nous devons remplir nos data centers, nous lançons les modules», explique Abdelilah El Idrissi, Senior Manager Développement et Exploitation des Datacenters chez inwi. La capacité totale du réseau n’a toutefois pas été communiquée, l’opérateur évoquant plusieurs mégawatts disponibles pour répondre aux besoins de ses clients.

Au Data Center Rabat Technopolis, la première salle informatique est entièrement occupée, tandis que la seconde, mise en service il y a environ un an, affiche déjà un taux d’occupation de plus de 20%.