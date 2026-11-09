5G privée: la GSMA érige le projet d’inwi à Nador West Med en modèle pour les usines intelligentes

Dans son dernier rapport sur la monétisation de la 5G dans la région MENA, GSMA Intelligence, la branche de recherche de la GSMA, met en lumière le réseau 5G privé industriel qu’inwi a déployé dans l’Oriental avec China Mobile et Huawei.

Cette initiative marocaine y est citée comme un modèle potentiel pour les usines intelligentes d’Afrique du Nord, et illustre les perspectives qu’offre la 5G privée pour accélérer la transformation numérique du tissu industriel de la région.

Annoncé en avril 2026, ce dispositif, présenté comme le premier réseau 5G privé industriel au Maroc, a été déployé au sein d’un site industriel de 52 hectares à Nador West Med. Il repose sur une connectivité dédiée, conçue pour répondre aux exigences de l’industrie 4.0 et aux besoins opérationnels des grands sites de production.

Concrètement, cette infrastructure permet de prendre en charge plusieurs applications avancées, allant de l’automatisation des processus à la supervision des opérations en temps réel, en passant par l’Internet des objets (IoT) et la télédétection. Elle vise ainsi à améliorer la coordination des activités industrielles et à accompagner la digitalisation des processus de production, grâce à une connexion fiable et adaptée aux contraintes du site.

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Publié en novembre 2026 sous le titre «5G Monetisation in MENA: From Network Leadership to Sustainable Returns», le rapport analyse les perspectives de rentabilisation des investissements dans les réseaux 5G dans la région. GSMA Intelligence identifie notamment les réseaux privés comme un levier de création de valeur auprès des entreprises, en particulier dans l’industrie, l’énergie, les ports et la logistique.

Ces infrastructures permettent aux industriels de disposer de réseaux sécurisés et adaptés à leurs propres besoins, avec des applications qui dépassent la simple amélioration de la connectivité. Automatisation, suivi des équipements et traitement des opérations en temps réel figurent parmi les usages susceptibles de générer des gains de productivité et d’améliorer les performances des sites industriels.

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Le rapport situe également le Maroc parmi les marchés de la «deuxième vague» de déploiement de la 5G. Dans ces marchés, les premiers usages à forte valeur ajoutée devraient notamment se développer au sein des grands pôles industriels, où les besoins en connectivité spécialisée sont particulièrement élevés.

Cette reconnaissance vient ainsi mettre en lumière le potentiel des réseaux 5G privés dans l’accompagnement de la transformation numérique de l’industrie marocaine, tout en soulignant le rôle que peuvent jouer les opérateurs télécoms dans le développement de nouvelles infrastructures au service de la compétitivité des entreprises.