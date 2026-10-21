Inwi réaffirme son engagement pour la jeunesse en milieu rural grâce aux «Classes Connectées Dir Iddik»

Dans le cadre des «Classes Connectées Dir Iddik», cette année, 40 nouvelles écoles primaires rurales seront aménagées et équipées, réparties sur les 12 régions du Royaume. Cette nouvelle phase de déploiement vient ainsi renforcer une ambition de contribuer à la réduction des inégalités numériques et de favoriser l’accès des jeunes générations aux compétences et aux opportunités offertes par le digital.

A l’initiative de la Fondation Al Mada et en collaboration avec le Ministère de de l’Éducation nationale, du Préscolaire, de la Formation professionnelle et de la Qualification, ce programme vise à généraliser l’accès au numérique dans les écoles primaires rurales à travers l’aménagement de salles multimédias connectées, offrant aux élèves des espaces adaptés à l’apprentissage et à la découverte des technologies.

Depuis le lancement de l’initiative en 2021, le programme «Classes Connectées Dir iddik» aura concerné au total 150 écoles primaires rurales à travers le Royaume, avec l’aménagement de 40 nouvelles écoles prévues cette année.

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Ainsi, ce sont plus de 41.000 écoliers qui bénéficient d’espaces d’apprentissage numériques connectés, renforçant progressivement l’impact du programme auprès des communautés scolaires en milieu rural.

Au-delà de l’équipement des salles multimédias, «Classes Connectées Dir iddik» repose sur un accompagnement pédagogique structuré, développé en collaboration avec le Ministère de de l’Éducation nationale, du Préscolaire, de la Formation professionnelle et de la Qualification et Injaz Al-Maghrib.

Le programme ministériel «Coding pour Tous» permet notamment d’initier les enseignants au coding, à la robotique et à l’intelligence artificielle, afin qu’ils puissent à leur tour transmettre ces compétences aux élèves de sixième année du primaire. De son côté, Injaz Al-Maghrib contribue à travers différents modules dédiés à l’entrepreneuriat, favorisant le développement de l’esprit d’initiative, de la créativité et des compétences des élèves.

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Dans le cadre de cette nouvelle phase de déploiement, inwi lance également un appel national à bénévolat. Aux côtés des associations locales et des équipes mobilisées sur le terrain, les bénévoles contribueront à l’installation des équipements multimédias, à l’aménagement des espaces d’apprentissage, ainsi qu’à l’animation d’ateliers pédagogiques et ludiques et à l’accompagnement des élèves dans les différentes activités proposées dans le cadre du programme.

Les inscriptions sont ouvertes dès à présent pour participer au programme «Classes Connectées Dir iddik» via le site diriddik.ma.